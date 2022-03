Podcast | Customer experience: Identità, riconoscimento e trasparenza

Ascolta la quinta puntata del podcast CX, tecnologie per l’esperienza

Identità, riconoscimento e trasparenza sono i valori che un brand nell’economia digitale non solo deve coltivare, ma anche avere scritti dalla nascita nel proprio Dna digitale.

Valori che, come è facile immaginare, sono ancor più centrali quando si parla di realtà operanti nel settore banking e finance. In questi mercati, infatti, la reputazione e la credibilità sono essenziali allo sviluppo del business.

Un chiaro caso in cui, quindi, la customer experience può e deve fare la differenza. Con quali strumenti? Senza dubbio grazie alle tecnologie digitali.

Un perfetto esempio di come la trasformazione digitale, applicata al banking, produca risultati eclatanti in termini di soddisfazione del cliente è quello di Satispay. La fintech italiana, fondata nel 2013, ha saputo rivoluzionare il mercato puntando con decisione su una CX e una piattaforma del tutto nuove e recepite fin da subito con interesse dagli utenti, fino a diventare un vero e proprio benchmark a cui oggi molti si ispirano.

In questa quinta puntata della serie podcast “CX, tecnologie per l’esperienza” ne abbiamo parlato diffusamente con Giorgio Ponticelli, Chief Operating Officer di Satispay.

Grazie a questo intervento abbiamo capito in che modo Satispay coniuga CX e data privacy, e quali siano le sfide affrontate per crescere così rapidamente, senza rinunciare in alcun modo all’esperienza utente, vero punto di forza della fintech.

Non solo; abbiamo anche parlato del rapporto bidirezionale con la customer base e di come la CX indirizzi le strategie: è meglio seguire le tendenze o è più premiante essere visionari, con la consapevolezza di affrontare i rischi di navigare in acque sconosciute?

Questi, e molti altri ancora, sono gli interessanti contenuti che potete ascoltare in questa puntata “Identità, riconoscimento e trasparenza”

