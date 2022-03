Nvidia acquisisce lo specialista dello storage Excelero

Nvidia ha annunciato l’acquisizione di Excelero, società di Tel Aviv specializzata in software-defined storage ad alte prestazioni.

Secondo Nvidia, il team di ingegneri di Excelero – tra cui i suoi co-fondatori, che hanno decenni di esperienza in materia di HPC, storage e networking – porteranno nell’azienda una profonda expertise nello storage a blocchi, che le grandi aziende utilizzano negli storage-area network.

La mission – ha sottolineato ancora Nvidia – è ora quella di aiutare ad espandere il supporto per lo storage a blocchi nello stack software enterprise dell’azienda, come i cluster per l’high performance computing.

Lo storage a blocchi ha anche un ruolo importante da svolgere all’interno del framework software DOCA che gira sulle data processing unit (DPU) di Nvidia.

Yaniv Romem, CEO e co-fondatore di Excelero, ha messo in evidenza come il suo team si stia unendo a Nvidia in un momento in cui la domanda per high-performance computing e intelligenza artificiale sta aumentando.

E pertanto, se da un lato il team di Excelero lavorerà con Nvidia per garantire il supporto dei suoi attuali clienti, in futuro punterà a sfruttare la sua esperienza nello storage a blocchi per le piattaforme di intelligenza artificiale e HPC di classe mondiale di Nvidia.

Fondata nel 2014, Excelero ha sviluppato NVMesh, un software che gestisce e protegge array virtuali di unità flash NVMe come block storage disponibili su cloud pubblici e privati.

Il software di Excelero è apprezzato dagli utenti per il suo alto throughput, bassa latenza e supporto per i container Kubernetes. Per questi motivi, ha anche attirato collaborazioni con i principali fornitori di servizi cloud.

L’azienda è stata partner di Nvidia fin dai suoi primi giorni. Le due società hanno collaborato all’accelerazione dello storage con RDMA, una tecnologia chiave che sta al cuore delle reti InfiniBand e RoCE (Ethernet).

Nvidia ha dichiarato che continuerà a supportare i clienti di Excelero onorando i suoi contratti. Guardando al futuro, la tecnologia di Excelero sarà integrata nello stack software enterprise di Nvidia.