Nuove opportunità di valore per le neolaureate STEM, con ABB Italia

ABB Italia annuncia la nuova edizione del “Sustainable Talent Program”, un percorso di mentoring dedicato a studentesse e neolaureate in discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Questo programma, in partenza per il prossimo 23 settembre, mira a fornire strumenti pratici di orientamento al lavoro, favorendo la crescita professionale e personale delle partecipanti attraverso l’interazione con esperti del settore e figure chiave di ABB.

“Siamo entusiasti di lanciare la nuova edizione del Sustainable Talent Program, un’iniziativa che riflette il nostro impegno per la sostenibilità e l’innovazione. Vogliamo offrire alle giovani donne impegnate in discipline STEM l’opportunità di esplorare il nostro mondo, sviluppare le loro competenze e creare connessioni preziose per il loro futuro professionale,” ha dichiarato Emiliano Diotallevi, HR Manager di ABB Italia.

Nel corso di tre mesi, il programma prevede quattro momenti di incontro in cui le partecipanti avranno l’opportunità di: creare relazioni di valore e networking con professionisti ABB; ascoltare interventi ispirazionali da parte di startupper e innovatori di successo quali Walter Riviera e Cristian Fracassi; partecipare a training legati ad aspetti specifici della loro formazione e del loro inserimento nel mondo del lavoro, incontrando professionisti delle risorse umane e affrontando temi come il personal branding e la leadership al femminile.

Tuttavia, l’aspetto principale del program è quello di consentire a ciascuna ragazza di essere affiancata da una mentor, un’esperta di ABB, con cui potrà confrontarsi in momenti distinti durante tutto il percorso e che potrà supportarla e aiutarla a fugare dubbi, perplessità e incertezze sul proprio percorso personale e professionale.

Le partecipanti sono quindi invitate a considerare l’opportunità di investire su sé stesse, come hanno fatto numerose ragazze nelle precedenti edizioni. Alcune di esse hanno raccolto i frutti di questa esperienza in prima persona.

Martina Radaelli, oggi progettista nell’area R&D di ABB, ha trovato nel programma il supporto di una mentor che le ha dato il sostegno e gli stimoli per candidarsi alla posizione che oggi ricopre. “Il programma mi ha dato una visione chiara del mio percorso professionale e il coraggio di intraprendere nuove sfide”, ha affermato Martina.

Elisa Marchesi, con una laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, Sustainable Industrial Systems, ha partecipato alla scorsa edizione e oggi è assunta nella sede ABB di Dalmine. “L’esperienza nel programma mi ha permesso di interagire con professionisti di alto livello e di comprendere meglio le dinamiche aziendali”, ha raccontato Elisa.

Asmaa Taib, con una laurea magistrale in ingegneria, indirizzo Technology for Strategy and Security, è attualmente in stage nella sede ABB di Genova. “Partecipare al Sustainable Talent Program mi ha aperto le porte verso una realtà aziendale innovativa e stimolante”, ha dichiarato Asmaa.

Partecipare a questo programma – sottolinea l’azienda – significa intraprendere un viaggio di crescita e sviluppo personale e professionale immersi in una realtà come quella di ABB. La cultura aziendale del Gruppo è basata su valori di inclusione e collaborazione, in cui ogni persona è apprezzata e stimolata a raggiungere il proprio potenziale. L’azienda crede in un ambiente equo e pronto a dare la possibilità ai dipendenti di fare la differenza ed esprimere le proprie potenzialità.

“Invest in you” è il claim della campagna che ABB Italia ha lanciato per promuovere il programma: un invito alle giovani ragazze a giocare un ruolo centrale nelle sfide globali, a formarsi sui temi dell’innovazione e della sostenibilità, a lasciarsi ispirare scoprendo un’Azienda che a sua volta vuole investire su di loro, offrendo mentor autorevoli e affermate per inserirle in un percorso di crescita continua. La risposta è stata entusiasmante e il panel delle 25 partecipanti è stato selezionato con grande attenzione da una nutrita lista di candidate.