OpenAI o3-mini abbassa i costi d’accesso al modello di reasoning

OpenAI ha rilasciato OpenAI o3-mini, il modello più recente ed economico della serie reasoning, ora disponibile sia in ChatGPT che nell’API. Presentato in anteprima nel dicembre del 2024, secondo OpenAI questo modello potente e veloce supera i limiti di ciò che i modelli di piccole dimensioni possono raggiungere, offrendo importanti capacità STEM – con particolare forza nelle scienze, nella matematica e nel coding – il tutto mantenendo il basso costo e la ridotta latenza di OpenAI o1-mini.

OpenAI o3-mini è il primo modello di ragionamento di piccole dimensioni dell’azienda che supporta le funzionalità più richieste dagli sviluppatori, tra cui function calling⁠, Structured Output⁠, e developer messages, rendendolo pronto per la produzione fin da subito. Come OpenAI o1-mini e OpenAI o1-preview, o3-mini supporterà lo streaming. Inoltre, gli sviluppatori possono scegliere tra tre opzioni di reasoning effort – basso, medio e alto – per ottimizzare i loro casi d’uso specifici.

Questa flessibilità consente a o3-mini di “pensare più intensamente” quando si affrontano sfide complesse o di dare priorità alla velocità quando la latenza è un problema. o3-mini non supporta le funzionalità di visione, quindi gli sviluppatori dovrebbero continuare a utilizzare OpenAI o1 per le attività di ragionamento visivo. o3-mini è in fase di lancio nelle API Chat Completions, Assistants e Batch per alcuni sviluppatori selezionati nei tier di utilizzo delle API 3-5.

Gli utenti di ChatGPT Plus, Team e Pro possono già accedere a OpenAI o3-mini e l’accesso Enterprise arriverà nel corso del mese febbraio. o3-mini sostituirà OpenAI o1-mini nel model picker, sottolinea l’azienda, offrendo limiti di velocità più elevati e una latenza più bassa, il che lo rende una scelta convincente per le attività di coding, STEM e risoluzione di problemi logici.

Come parte di questo aggiornamento, OpenAI sta inoltre triplicando il limite per gli utenti Plus e Team, passando da 50 messaggi al giorno con o1-mini a 150 messaggi al giorno con o3-mini. Inoltre, o3-mini funziona ora con la ricerca per trovare risposte aggiornate con collegamenti a fonti web pertinenti. Si tratta di un prototipo iniziale, mette in evidenza l’azienda, in quanto il team sta lavorando per integrare la ricerca nei suoi modelli di ragionamento.

Gli utenti del piano gratuito possono provare OpenAI o3-mini selezionando “Reason” nel compositore di messaggi o rigenerando una risposta. È la prima volta – sottolinea l’azienda – che un modello di ragionamento viene reso disponibile agli utenti con il piano gratuito di ChatGPT.

Ulteriori informazioni, dettagli sulla sicurezza e benchmark sono disponibili nel blog di OpenAI.