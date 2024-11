Donne e tecnologia: parte la Deda Academy – Women In Code

Parla alle giovani donne la nuova Deda Academy Public Services Edition – Women in Code di Dedagroup (Deda), tra i principali gruppi tecnologici a capitale interamente italiano, che affianca aziende, istituzioni finanziarie e pubbliche amministrazioni nell’evoluzione delle loro strategie IT e digitali.

La Deda Academy Public Services Edition | Women in Code, che prenderà il via il 9 di dicembre, si rivolge a diplomate, laureande e neolaureate in discipline STEM con un buon livello di conoscenza della lingua inglese che vogliono intraprendere un percorso professionale per diventare Java Software Developer, figura specializzata nello sviluppo di applicazioni software con cui contribuire alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

La Deda Academy rappresenta un’opportunità unica di vivere in un ambiente stimolante e altamente innovativo, che valorizza le competenze tecniche e il talento delle giovani donne nel mondo della programmazione, fornendo loro le risorse necessarie per costruire una carriera d’eccellenza nel settore IT e fare la differenza nel futuro tecnologico del Paese. Alle 10 studentesse più talentuose, infatti, Dedagroup offre la possibilità di entrare a fare parte della squadra di Deda Next, l’azienda del Gruppo impegnata ad accompagnare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio.

“Con la Deda Academy Public Services Edition – Women in Code, desideriamo fare un passo concreto verso un settore tech più inclusivo e diversificato, incoraggiando le giovani donne a esplorare e intraprendere percorsi professionali in ambito tecnologico. Crediamo fortemente che l’inclusione sia la chiave per favorire l’innovazione e lo sviluppo del settore, e la presenza di diverse prospettive può dare vita a visioni e soluzioni ancora più innovative”, ha sottolineato Valentina Gilli, HR Director di Dedagroup.

“Deda ha una lunga tradizione nel supporto alla crescita dei giovani, promuovendo programmi di formazione che fungono da ponte tra il mondo accademico e il mercato del lavoro. Questo approccio non solo contribuisce alla preparazione delle nuove generazioni, ma anche alla costruzione di un ecosistema professionale dove la collaborazione e il confronto sono centrali. Che si tratti di sviluppare software, implementare soluzioni digitali o offrire consulenze, per noi al cuore di ogni progetto ci sono le persone e la loro capacità di lavorare insieme per creare valore”.

Il percorso, che ha l’obiettivo di costruire professionalità complete, dotate di competenze tecniche, ma anche di soft skills, ha durata di 6 mesi e prevede due distinte fasi di formazione in aula – erogata sia in modalità digitale che fisica presso la sede di Deda a Trento. La prima sarà composta da lezioni cross-corporate, che toccheranno i temi di People Value ed Empowerment al Femminile, Valore d’impresa e PM, mentre nella seconda fase le partecipanti saranno coinvolte in un percorso tutto specializzato sul linguaggio Java.

A conclusione della Deda Academy Public Services Edition | Women in Code verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

A salire in cattedra anche i professionisti di Deda Next che, oltre gli aspetti innovativi delle soluzioni offerte, approfondiranno anche il mercato in cui l’Azienda opera e le prospettive di crescita e sviluppo. Per tutta la durata del percorso, ogni studentessa sarà seguita da tutor dedicati. Successivamente, al fianco delle persone di Deda Next, le academist inizieranno il periodo di training on the job durante il quale approcceranno il mondo del lavoro con la guida delle Deda People più esperte che trasferiranno loro le competenze e il know how di Deda.

Per iscriversi (termine 29 novembre 2024), è possibile consultare il sito della Deda Academy Public Services Edition – Women in Code.

I giovani che prenderanno parte alla Deda Academy – sottolinea l’azienda – entreranno a fare parte di un Gruppo che, oltre alla crescita delle proprie persone, ha a cuore il loro benessere e che è consapevole del proprio ruolo nel migliorare la società in cui opera. Durante il suo percorso di sviluppo, Dedagroup ha perseguito l’obiettivo dell’impegno sociale, proprio nella convinzione che la competitività si debba accompagnare alla sensibilità etica e alla crescita sostenibile.

Nel 2023 Deda Next ha ottenuto la certificazione Uni Pdr 125/2022, per l’adozione di policy su pari opportunità di carriera, parità di trattamento economico, condizioni di work-life balance adeguate e la creazione di un ambiente di lavoro che rifiuta stereotipi e discriminazioni, proponendo invece una cultura della diversità e dell’inclusione. Nel 2022, Dedagroup aveva già ottenuto la certificazione etica SA8000, la prima norma riconosciuta a livello mondiale che attesta l’implementazione di un’efficace Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale nell’ambito dei diritti dei lavoratori e del loro benessere in azienda. Si tratta di tasselli di un percorso più ampio, che intende consolidare e rafforzare una cultura aziendale che ha al suo centro le persone e che è fondata sulla partecipazione, l’ascolto, il rispetto e la valorizzazione delle differenze. Per questo motivo, il Gruppo è costantemente impegnato sui temi dell’inclusione, della non discriminazione e della parità di genere, nella consapevolezza che il proprio sviluppo sostenibile è legato in modo indissolubile a questi principi.