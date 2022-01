Mperative, il revenue marketing che collega le iniziative ai risultati

Mperativ è una piattaforma di Revenue Marketing fondata da ex dirigenti di Nvidia e Cisco (Jim McHugh), di Kinetica e ForgeRock (Daniel Raskin), e di Salesforce (Paul Bryan).

Tutti loro – sottolineano i fondatori di Mperativ – hanno sperimentato l’intensa pressione che i dirigenti devono affrontare per quantificare i contributi dei loro team alle revenue.

E questa è stata la molla che ha spinto alla nascita della nuova impresa, con la sua piattaforma che ha l’obiettivo di unificare la strategia delle operazioni sulle revenue tra i vari team go-to-market.

La maggior parte delle aziende – mette in evidenza Mperativ – utilizza attualmente una combinazione di sistemi CRM e di automazione del marketing e soluzioni di business intelligence, per ottenere informazioni sul customer journey.

Questi sistemi sono stati progettati per fornire la massima flessibilità, quindi non c’è un blueprint chiaro per costruire un engine della domanda. E ciò costringe i team a eseguire continue personalizzazioni sui loro sistemi.

I fondatori di Mperativ hanno creato questa piattaforma di Revenue Marketing per far emergere un quadro continuo del customer journey, collegando la narrazione dei dati su come vengono generate le revenue attraverso ogni touchpoint.

Questo – secondo Mperativ – rende possibile per tutti i team che si occupano di revenue di stabilire un linguaggio comune e una chiara comprensione del loro motore di entrate.

La tecnologia dell’azienda ottimizza i modelli di dati attraverso i sistemi di marketing automation e CRM esistenti, consentendo agli utenti di estrarre i trend e prevedere i risultati di business.

Il team di Mperativ ha la mission di risolvere il tradizionale disallineamento tra i team che si occupano delle revenue, che ha l’effetto di rallentare le imprese.

Mperativ è progettato per riunire i processi operativi e di analisi con un design narrativo sofisticato e visuale. Ciò, al fine di fornire una maggiore trasparenza e favorire l’allineamento tra i team di marketing, vendite, finanza e customer success.

La piattaforma SaaS mette al centro le metriche chiave relative alle revenue e collega i modelli di marketing al resto del business.

In questo modo, afferma il team di Mperativ, con pochi clic le organizzazioni possono ottenere una visione a 360° dell’intero revenue engine utilizzando i dati che già possiedono. Ciò rende possibile scoprire i trend e identificare l’impatto delle iniziative in tutto il customer journey.

L’interfaccia grafica intuitiva della piattaforma fornisce un’esperienza ricca e personalizzabile che chiunque può utilizzare per analizzare aspetti granulari del business dell’azienda, tra cui i segmenti di settore, l’efficacia delle campagne, le coorti di clienti, le regioni e altro ancora.