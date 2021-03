Microsoft, trattativa da 10 miliardi di dollari per Discord

Secondo un’indiscrezione di Bloomberg, che cita fonti ritenute molto attendibili, Microsoft è in trattative per acquisire Discord , una comunità di chat di videogiochi, per oltre 10 miliardi di dollari.

Discord ha trattato con diversi potenziali acquirenti e il gigante del software Microsoft è in pole position, ma nessun accordo è imminente, secondo le fonti citate da Bloomberg (e che hanno chiesto di rimanere anonime)

Al momento in cui scriviamo, Microsoft e Discord non hanno rilasciato alcun commento ufficiale.

Discord, con sede a San Francisco, è molto nota per il suo servizio gratuito che consente ai videogiocatori di comunicare tramite video, voce e testo.

Oggi Discord ha più di 100 milioni di utenti attivi mensili ed ha elaborati i suoi strumenti di comunicazione per trasformarlo in un luogo in cui parlare piuttosto che semplicemente una piattaforma di chat incentrata sui giocatori.

Microsoft, che l’anno scorso ha intavolato trattative per l’affare TikTok e ha tenuto colloqui per acquisire Pinterest, sta quindi confermando il proprio interesse verso i social media.

Secondo Matthew Kanterman, analista di Bloomberg Intelligence, Microsoft potrebbe acquisire Discord poiché si tratta di un’operazione molto sensata, che coniuga il gaming puro con una nuova serie di software e servizi. Secondo l’analista, c’è una grande opportunità per raggruppare l’offerta premium di Discord, Nitro, nel servizio Game Pass e far crescere in maniera considerevolmente gli abbonati Microsoft.

Dopo il recente acquisto da 7,5 miliardi di dollari da parte di Microsoft di ZeniMax Media, proprietario dell’editore di The Elder Scrolls and Doom Bethesda Softworks, un’acquisizione di Discord sarebbe chiaro segno della volontà della società di Redmonddi continuare a investire nella sua business unit del gaming.