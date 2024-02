Epic Games aprirà il proprio store iOS alternativo entro l’anno

Epic Games ha confermato con un post sul blog ufficiale di aver ottenuto il proprio Apple Developer Account e che inizierà presto a sviluppare l’Epic Games Store su iOS grazie ai nuovi requisiti del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea e alle modifiche che Apple ha dovuto introdurre per conformarsi ad essi.

Epic Games è un’azienda americana con più di 40 uffici in tutto il mondo, specializzata nel settore dell’intrattenimento interattivo e nella tecnologia per motori 3D. Tra i motivi per cui è più nota, c’è innanzitutto il fatto che gestisce Fortnite, uno dei giochi più popolari al mondo con oltre 350 milioni di account e 2,5 miliardi di connessioni. Epic sviluppa anche Unreal Engine, che alimenta molti dei giochi più importanti sul mercato ed è adottato anche in settori come il cinema e la televisione, l’architettura, l’automotive, la produzione e la simulazione.

Attraverso Unreal Engine, Epic Games Store ed Epic Online Services, l’azienda fornisce un ecosistema digitale end-to-end per gli sviluppatori e i creator per creare, distribuire e gestire giochi e altri contenuti.

L’azienda ha dato l’annuncio del suo ritorno sulla piattaforma Apple e che Fortnite tornerà su iOS in Europa nel 2024, distribuito per l’appunto sull’Epic Games Store per iOS, in un post su X (ex twitter) e in un blogpost in cui riepiloga i risultati del 2023.

Riguardo a questi ultimi, la community di sviluppatori, publisher, gamer e creator continua a crescere: ci sono ora oltre 270 milioni di utenti di Epic Games Store per pc, con un aumento di 40 milioni rispetto al 2022. Il totale è di 804 milioni di account Epic multipiattaforma. Nel 2023 gli utenti attivi giornalieri hanno raggiunto un picco di 36,1 milioni e gli utenti attivi mensili hanno raggiunto 75 milioni di utenti, rispetto ai 68 milioni dello scorso anno.

Il catalogo dell’azienda si è ampliato in modo significativo nel 2023, con publisher e sviluppatori che hanno introdotto nello store oltre 1.300 nuovi titoli per pc. L’Epic Games Store offre ora oltre 2900 titoli, aumentando i giochi disponibili per il pubblico dell’88% dal 2022. Includendo i giochi di Epic, i gamer hanno speso oltre 950 milioni di dollari nel 2023, con un aumento del 16% rispetto al 2022.

Il rapporto tra Apple ed Epic Games si è rotto proprio per motivi inerenti le modalità di distribuzione sull’App Store. L’azienda aveva aggiunto un proprio metodo di pagamento, indipendente dall’App Store, nell’app per iOS di Fortnite, cosa contraria alle linee guida della società di Cupertino. Ne è nata una lunga battaglia legale – ancora in corso negli Stati Uniti, tra sentenze e appelli – con la società di Cupertino che aveva sospeso l’Apple Developer Account, che consente alle aziende di distribuire le app sull’App Store di Apple.

Ora, il Digital Markets Act europeo sembra aver dato una spallata anche a questa situazione, con le modifiche annunciate da Apple per gli utenti UE, che peraltro lo stesso Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic, ha aspramente criticato considerandole del tutto insoddisfacenti.

Allo stato delle cose, il lancio dell’Epic Games Store per iOS è previsto per il 2024. L’azienda ha annunciato che sarà Epic Games Sweden AB (che conta 3 studi e oltre 60 dipendenti) a gestire l’Epic Games Store mobile e Fortnite in Europa, con il team dello Store a capo dello sviluppo.