Microsoft annuncia ufficialmente l’acquisizione di Activision Blizzard

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha dato l’annuncio ufficiale dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Microsoft e Activision Blizzard – hanno dichiarato le due aziende – si impegnano a creare nuovi mondi e a raccontare storie mai sentite prima, portando i titoli più amati su scala globale, i giochi preferiti in più luoghi, garantendo l’accesso a un numero sempre maggiore di giocatori, coinvolgendoli in modi innovativi ovunque amino giocare, compresi i dispositivi mobili, il cloud streaming e altro ancora.

Nel suo annuncio, Phil Spencer ha anche cercato di tranquillizzare i milioni di fan che amano i giochi di Activision, Blizzard e King, rispetto a eventuali timori sul futuro dei giochi su altre piattaforme: “Che giochiate su Xbox, PlayStation, Nintendo, PC o cellulare – ha dichiarato Spencer –, qui siete i benvenuti e lo resterete anche se non è su Xbox che giocate al vostro franchise preferito. Perché quando tutti giocano, vinciamo tutti. Siamo convinti che la notizia di oggi aprirà un mondo di possibilità per altri modi di giocare. Grazie per il continuo supporto. Abbiamo molto altro in serbo per i prossimi mesi: sono entusiasta del futuro e non vedo l’ora di condividerlo con voi”.

In una email ai dipendenti Microsoft, condivisa e resa pubblica dall’azienda, Phil Spencer ha affermato che, a seguito del completamento dell’acquisizione, Activision Blizzard e le sue attività entrano a far parte di Microsoft Gaming e che i team verranno uniti. Spencer ha anche condiviso che maggiori informazioni su come ciò avverrà e sulla nuova struttura organizzativa verranno condivisi più avanti.

Il CEO di Microsoft Gaming ha però ufficializzato che Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard, ha accettato di rimanere nel suo ruolo fino alla fine del 2023, riferendo direttamente a Phil Spencer, per garantire un’integrazione fluida e senza soluzione di continuità tra i team.

Lo stesso Bobby Kotick, in una email ai dipendenti di Activision Blizzard King, ha sottolineato di essere pienamente focalizzato sull’aiutare nella transizione nei prossimi mesi, fino alla data concordata della fine dell’anno.

L’acqisizione era stata annunciata – un’operazione di oltre 68 miliardi di dollari – era stata annunciata a gennaio 2022. Era poi intervenuto lo stop dell’antitrust del Regno Unito, che aveva bloccato l’acquisizione.

L’antitrust (Competition and Markets Authority) del Regno Unito ha invece ora dato il suo via libera, sottolineando che il nuovo accordo per l’acquisto di Activision da parte di Microsoft senza i diritti per il cloud gaming è stato autorizzato dopo che la CMA ha concluso che avrebbe preservato prezzi competitivi e servizi migliori.