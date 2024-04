Meta Horizon OS, l’ecosistema di realtà mista si apre a terze parti

Meta ha annunciato quello che l’azienda definisce un passo importante verso la sua visione di una piattaforma informatica più aperta per il metaverso: la società di Mark Zuckerberg sta aprendo il sistema operativo che alimenta i suoi dispositivi Meta Quest ai produttori di hardware di terze parti, offrendo agli sviluppatori un ecosistema più ampio per il quale costruire e, in ultima analisi, creando più scelta per i consumatori.

Questa piattaforma – spiega Meta – è il prodotto di un decennio di investimenti nelle tecnologie sottostanti che abilitano la Mixed Reality, la realtà mista, e – per l’azienda – aprirla significa che molte più persone potranno beneficiare di questo investimento. Meta sta collaborando con le principali aziende tecnologiche mondiali per creare un nuovo ecosistema di dispositivi per la realtà mista e sta rendendo ancora più facile per gli sviluppatori creare applicazioni per la realtà mista.

Meta ritiene che un ecosistema più aperto sia il modo migliore per portare la potenza della realtà mista al maggior numero di persone possibile. Con un maggior numero di dispositivi, questo nuovo ecosistema offrirà più scelta ai consumatori e alle aziende di tutto il mondo. Gli sviluppatori avranno a disposizione una gamma molto più ampia di hardware in grado di eseguire le loro applicazioni e un maggior numero di produttori di dispositivi espanderà il loro mercato a una gamma più ampia di utenti, secondo Meta proprio come è successo con i pc e gli smartphone.

Questo nuovo ecosistema hardware verrà eseguito su Meta Horizon OS, il sistema operativo per la realtà mista che alimenta gli headset Meta Quest. Meta Horizon OS combina le tecnologie di base che alimentano le attuali esperienze di realtà mista con una suite di funzionalità che mettono la presenza social al centro della piattaforma.

Meta Horizon OS è il risultato di un decennio di lavoro di Meta per costruire una piattaforma informatica di nuova generazione, sottolinea l’azienda. Per essere i pionieri degli headset standalone, Meta ha sviluppato tecnologie come l’inside-out-tracking e i controller self-tracked. Per consentire sistemi di interazione più naturali e presenza social, ha sperimentato il tracciamento di mani, occhi, volti e corpi. Per quanto riguarda la realtà mista, ha sviluppato una serie completa di tecnologie per fondere il mondo digitale e quello fisico, tra cui Passthrough ad alta risoluzione, Scene Understanding e Spatial Anchors. Questo investimento a lungo termine, iniziato sulle fondamenta mobile-first dell’Android Open Source Project, ha prodotto un sistema operativo completo per la realtà mista utilizzato da milioni di persone, mette in evidenza Meta.

Gli sviluppatori e i creator possono sfruttare tutte queste tecnologie per creare esperienze di realtà mista. Inoltre, possono raggiungere il loro pubblico e far crescere le loro attività grazie alle piattaforme di discovery e monetizzazione dei contenuti integrate in Meta Horizon OS, tra cui Meta Quest Store, che verrà rinominata Meta Horizon Store.

Il layer social di Meta Horizon OS significa che le identità, gli avatar, i grafici social e i gruppi di amici delle persone possono muoversi con loro negli spazi virtuali e gli sviluppatori possono integrare queste funzionalità social nelle loro app. Inoltre, poiché questo livello social è stato concepito per essere un ponte tra più piattaforme, le persone possono trascorrere del tempo insieme in spazi virtuali che esistono attraverso la realtà mista, i dispositivi mobili e quelli desktop. I dispositivi Meta Horizon OS utilizzeranno anche la stessa app mobile che i possessori di Meta Quest utilizzano oggi, che sarà rinominata in Meta Horizon.

Le principali aziende tecnologiche mondiali stanno già lavorando per dare vita a questo nuovo ecosistema con nuovi dispositivi costruiti su Meta Horizon OS:

ASUS Republic of Gamers utilizzerà la sua esperienza di leader nelle soluzioni gaming per sviluppare un nuovo headset per il gaming ad alte prestazioni. Lenovo attingerà alla sua esperienza di co-progettazione di Oculus Rift S, oltre che alla sua profonda competenza nella progettazione di dispositivi all’avanguardia come la serie di laptop ThinkPad, per sviluppare dispositivi di realtà mista per la produttività, l’apprendimento e l’intrattenimento. Xbox e Meta hanno collaborato l’anno scorso per portare Xbox Cloud Gaming (Beta) su Meta Quest, consentendo alle persone di giocare ai giochi Xbox su un grande schermo virtuale 2D in realtà mista. Ora le due aziende stanno collaborando nuovamente per creare un Meta Quest in edizione limitata, ispirato a Xbox.

Tutti questi dispositivi – sottolinea l’azienda – beneficeranno della partnership a lungo termine di Meta con Qualcomm Technologies, che costruisce i processori Snapdragon strettamente integrati con i software e hardware di Meta.

Mentre l’azienda inizia ad aprire Meta Horizon OS a un maggior numero di produttori di dispositivi, sta anche ampliando i modi in cui gli sviluppatori di app possono raggiungere il loro pubblico. Sta iniziando a rimuovere le barriere tra Meta Horizon Store e App Lab, che consente a qualsiasi sviluppatore che soddisfi i requisiti tecnici e di contenuto di rilasciare software sulla piattaforma. I titoli di App Lab saranno presto presenti in una sezione dedicata dello store su tutti i dispositivi Meta, in modo da essere facilmente scoperti da un pubblico più vasto.

Meta sta anche sviluppando un nuovo framework per app spaziali che aiuta gli sviluppatori mobili a creare esperienze di realtà mista. Gli sviluppatori potranno utilizzare gli strumenti che già conoscono per portare le loro appl mobili su Meta Horizon OS o per creare applicazioni di realtà mista completamente nuove.

Sia i consumatori che gli sviluppatori secondo Meta beneficeranno di un ecosistema in cui più produttori di hardware si basano su una piattaforma comune, per portare la realtà mista a più persone.