Konica Minolta AIRe Lens, visori con connessione 5G

Konica Minolta, da sempre attenta ad alleanze strategiche con altre società tecnologicamente all'avanguardia, ha avviato una proficua collaborazione con Deutsche Telekom per lo sviluppo delle soluzioni AIRe Lens.

La partnership garantirà una serie di reciproci vantaggi ad entrambe le società, ed è la prima di numerose partnership strategiche che verranno annunciate nel prossimo futuro.

Il primo passo di questa nuova collaborazione riguarda l'unione di tecnologie: da un lato le soluzioni AIRe Lens di Konica Minolta, lenti in realtà aumentata studiate per applicazioni industriali. Dall'altro, i servizi avanzati di tecnologia mobile di Deutsche Telekom.

Il risultato è permettere agli smart glass di poter sfruttare connettività mobile per applicazioni remote.

Il funzionamento può avvenire sia con le reti mobili pubbliche, che con network LTE o 5G NR industriali.

Un modulo integrato negli occhiali garantirà connettività avanzata e continua. Insieme, le due società valuteranno come sviluppare ulteriormente questa soluzione pionieristica.

Gli AIRe Lens sono un prodotto molto interessante, che offre realtà aumentata agli utenti, permettendo di effettuare operazioni che richiedono complesse procedure manuali in tempi decisamente rapidi e con costi ridotti.

Il software che li accompagna permette di essere guidati a distanza e di effettuare procedure passo-passo in facilità. Un ulteriore vantaggio indiretto della assistenza remota permessa da AIRe Lens di Konica Minolta è la riduzione della CO2 emessa nell'atmosfera: si eviteranno infatti numerosi viaggi.

Per Ikuo Nakagawa, Senior Executive Officer, Digital Workplace Business Unit, Konica Minolta «iil nostro scopo è creare le migliori proposte best-in-class, strategia di marketing efficaci e servizi affidabili che soddisfino completamente i nostri clienti. Stiamo già assistendo alla realizzazione di queste ambizioni lavorando fianco a fianco con Deutsche Telekom, mettendo a frutto le rispettive competenze e conoscenze nella creazione di un nuovo mercato pionieristico basato sulla convergenza fra realtà aumentata e connettività 5G.»

Antje Williams, SVP 5G Campus Networks, Deutsche Telekom dice di credere fortemente nelle partnership con realtà tecnologicamente esperte e leader di settore, in grado di sviluppare e portare sul mercato soluzioni efficaci per i nostro clienti. Siamo entusiasti di collaborare con Konica Minolta e di integrare le loro soluzioni e tecnologie altamente specializzate con la nostra competenza nel networking mobile, al fine di soddisfare le richieste dei nostri clienti di poter sfruttare al meglio la realtà aumentata hands-free in applicazioni industriali.»