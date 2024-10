CFE Finance Group investe nel metaverso e rileva il 100% di TechStar

CFE Finance Group, boutique di investment banking, rileva il 100% di TechStar, società pioniera nelle tecnologie del metaverso industriale, rafforzando la sua presenza in un settore strategico e altamente innovativo. L’operazione – sottolinea l’azienda – rappresenta una mossa chiave per il futuro del gruppo, che punta ad espandere la propria presenza nel mercato internazionale delle soluzioni immersive e a generare valore a lungo termine.

TechStar è riconosciuta a livello internazionale per la sua piattaforma Meta Presence, una delle soluzioni B2B più avanzate di metaverso industriale e enterprise, che si contraddistingue nell’utilizzo spinto delle tecnologie di Extended Reality (XR), Intelligenza Artificiale (AI), e Digital Twin, applicabili a diversi settori, dalla produzione industriale alla sanità, dai servizi pubblici alla formazione.

La piattaforma Meta Presence ha già attirato investimenti per oltre 6 milioni di euro da parte di CFE Finance Group negli ultimi tre anni, dimostrando il suo potenziale di crescita e l’interesse strategico del gruppo. L’acquisizione completa della società – precedentemente controllata al 49% – sottolinea l’impegno di CFE Finance Group nel promuovere l’innovazione e consolidare la propria posizione nel mercato del metaverso industriale, un ambito in rapida espansione internazionale. La piattaforma Meta Presence offre soluzioni scalabili e sicure, adatte sia a piccole che grandi imprese, e grazie ad essa TechStar ha già stabilito partnership tecnologiche e commerciali di rilievo con i principali player del mercato IT, oltre a servire clienti prestigiosi operanti a livello nazionale e globale.

“La decisione di acquisire la totalità di TechStar è perfettamente in linea con la nostra strategia di investimento a lungo termine, che punta su settori ad alto potenziale di crescita e su tecnologie che rispondono ai principi ESG,” ha dichiarato Marina Padalino, membro del Consiglio di amministrazione di CFE Finance Group. “TechStar non solo soddisfa questi criteri, ma ci permette di essere all’avanguardia nel campo dell’innovazione industriale globale, grazie al talento e alla visione delle sue risorse. Siamo convinti che questa operazione genererà significative opportunità di crescita e rendimento”.

L’acquisizione rafforza la posizione di CFE Finance Group come uno dei principali player nel settore del metaverso industriale, creando le basi per una forte espansione internazionale e il raggiungimento di una profittabilità sostenibile entro il 2025.

Tazio Sacilotto, COO di TechStar, ha commentato: “Questo accordo rappresenta una pietra miliare per entrambe le società, dando inizio ad una nuova fase di sviluppo e successo nel panorama del metaverso industriale. La solidità finanziaria e la visione a lungo termine di CFE Finance Group offrono a TechStar le risorse necessarie per ampliare la propria presenza internazionale e consolidare la leadership di mercato, generando al contempo profitti sostenibili.”

L’operazione è stata curata da Alessandro Rocca e Giuseppe Undari dello Studio legale tributario Rocca Mazzola Undari Associati, che hanno prestato assistenza legale e fiscale a CFE Finance Group.