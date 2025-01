Sony lancia XYN, soluzione integrata che facilita la creazione di contenuti spaziali

Sony Corporation ha annunciato il lancio di XYN (/zin/), una soluzione integrata che combina software e hardware, progettata per supportare la creazione di contenuti spaziali.

Grazie alle sofisticate tecnologie di imaging, rilevamento e visualizzazione di Sony, XYN è in grado di catturare con precisione oggetti reali, movimenti umani e sfondi, ricreandoli in ambienti virtuali per la produzione di Grafica Computerizzata (CG) 3D. Compatibile con una vasta gamma di strumenti di terze parti, XYN assicura flussi di lavoro flessibili.

Con l’evoluzione sempre più rapida della fusione tra mondi reali e virtuali e l’aumento della domanda di Grafica Computerizzata 3D per film, animazioni, videogiochi e design industriale, XYN si propone come una soluzione in grado di soddisfare le esigenze dei creativi, offrendo uno strumento intuitivo ed efficiente per la creazione di contenuti spaziali. Attraverso XYN, Sony mira a collaborare nello sviluppo di contenuti innovativi, puntando verso il futuro della produzione digitale.

XYN Motion Studio è un’applicazione compatibile con PC Windows che può essere scaricata dal Microsoft Store: supporta la connessione con 12 sensori “mocopi” e sfrutta gli algoritmi proprietari di Sony per l’interpolazione automatica dei movimenti e le funzioni di auto-tagging, migliorando l’utilizzo creativo dei dati di movimento. Sarà disponibile a partire da marzo 2025.

Il sistema di motion capture mobile “mocopi” – spiega l’azienda – è già utilizzato da VTubers, utenti di piattaforme di realtà virtuale (VR) e professionisti nei settori del gaming, del cinema e dell’animazione. Il nuovo XYN Motion Studio migliora la precisione, grazie alla connessione con 12 sensori tramite ricevitori dedicati (modalità professionale). L’applicazione aggiunge anche nuove funzionalità per l’editing dei dati di movimento, rendendo il motion capture più accessibile ed economico per i creator di vari settori. Il sistema di motion capture mobile “mocopi” include sei sensori; l’utilizzo della modalità professionale richiede due set di sensori

La soluzione di acquisizione spaziale XYN trasformerà oggetti e ambienti reali in asset CG 3D fotorealistici di alta qualità, utilizzando immagini scattate con fotocamere mirrorless e algoritmi proprietari. Inoltre, rende noto Sony, è in fase di sviluppo il prototipo di un’applicazione mobile che visualizzerà in tempo reale le condizioni di ripresa della fotocamera mirrorless.

Questa soluzione ottimizzerà il flusso di lavoro nella produzione di CG 3D per film, videogiochi, produzioni virtuali e metaverso, e sarà applicabile a oggetti di scena e sfondi.

XYN Headset è un sistema immersivo per la creazione di contenuti spaziali, dotato di microdisplay OLED 4K di alta qualità e funzionalità video see-through, progettato per rendere ancora più intuitivo il processo di creazione di contenuti spaziali. Supporterà diversi software di produzione 3D, inclusi quelli per la pre-visualizzazione e la modellazione di personaggi 3D, non solo nel design industriale, ma anche nel settore dell’intrattenimento. Attualmente, il prototipo è al centro di un esperimento pilota in collaborazione con Sony Pictures Animation.

È possibile scoprire XYN presso lo stand di Sony al CES 2025, che si tiene a Las Vegas, USA, dal 7 al 10 gennaio (ora locale negli Stati Uniti).