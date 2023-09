HubSpot AI, l’intelligenza artificiale che aiuta le PMI a crescere

In occasione di INBOUND 2023, HubSpot ha presentato HubSpot AI, il nuovo set di prodotti e funzionalità AI a livello di piattaforma progettati per aiutare i team rivolti ai clienti a sbloccare la produttività, sfruttare i dati per migliorare le prestazioni e creare connessioni più profonde con i clienti.

Il contesto, spiega HubSpot, è quello in cui il modo in cui acquistiamo e vendiamo sta cambiando. Da un’economia imprevedibile alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, non mancano i fattori che influenzano il customer journey. E più che mai le aziende devono adattarsi e affrontare queste nuove sfide.

HubSpot è una customer platform per le imprese in crescita, che fornisce gli strumenti necessari per entrare in contatto con i clienti e far crescere il proprio business, indipendentemente dalle sfide. Solo nel 2023, sottolinea l’azienda, HubSpot ha distribuito oltre 200 aggiornamenti per i team di marketing, vendite e assistenza rivolti ai clienti.

HubSpot AI è un portafoglio di prodotti e funzionalità nuovi ed esistenti, disponibili a livello globale, tra cui:

AI Assistants : strumenti di intelligenza artificiale generativa per potenziare i team di marketing, vendite e assistenza . AI Assistants funzionerà su tutta la piattaforma HubSpot per aiutare i team a redigere contenuti, creare immagini, generare idee per i blog, costruire siti web e sviluppare report, istantaneamente.

: strumenti di . AI Assistants funzionerà su tutta la piattaforma HubSpot per aiutare i team a redigere contenuti, creare immagini, generare idee per i blog, costruire siti web e sviluppare report, istantaneamente. AI Agents : una serie di strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale che aiutano le PMI ad automatizzare, rispondere ed elevare il servizio clienti attraverso la chat dal vivo e l’e-mail. I primi AI Agents saranno lanciati all’inizio del 2024.

: una serie di strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale che aiutano le PMI ad automatizzare, rispondere ed elevare il servizio clienti attraverso la chat dal vivo e l’e-mail. I primi AI Agents saranno lanciati all’inizio del 2024. AI Insights : funzioni di intelligenza artificiale predittiva che consentono di ottenere analisi e raccomandazioni migliori, come le previsioni basate sull’AI.

: funzioni di intelligenza artificiale predittiva che consentono di ottenere analisi e raccomandazioni migliori, come le previsioni basate sull’AI. ChatSpot: attualmente in fase di beta pubblica, ChatSpot combina la potenza di ChatGPT con decine di fonti di dati uniche, come Smart CRM di un cliente HubSpot, per dare alle aziende in crescita l’accesso a potenti capacità di AI generativa. Dal lancio nel marzo 2023, ChatSpot ha registrato 80.000 utenti totali e 20.000 messaggi creati.

“Il nostro compito in HubSpot è quello di aiutare le aziende in crescita a trarre vantaggio dalle nuove tecnologie senza alcuna pressione“, ha dichiarato Andy Pitre, EVP of Product di HubSpot. “Con HubSpot AI, eliminiamo le congetture sull’intelligenza artificiale generativa e forniamo a tutti i team di vendita, marketing e assistenza che si rivolgono ai clienti un kit completo di strumenti per aiutarli a fare ancora di più“.

Per saperne di più su HubSpot AI e vedere l’elenco completo delle nuove funzionalità, è possibile consultare il sito dell’azienda.

HubSpot ha anche annunciato nuove funzionalità di Sales Hub e l’ampliamento del rapporto con LinkedIn, che offrono un vantaggio ai team di vendita.