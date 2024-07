Docs in Proton Drive: l’editing collaborativo di documenti, crittografato e privato

Proton ha annunciato un nuovo editor di documenti collaborativo con crittografia end-to-end che mette la privacy al primo posto: Docs in Proton Drive è sviluppato secondo gli stessi principi di privacy e sicurezza di tutti i servizi dell’azienda, a partire per l’appunto dalla crittografia end-to-end.

Docs consente di collaborare in tempo reale, lasciare commenti, aggiungere foto e archiviare i file in modo sicuro. E soprattutto, è tutto progettato all’insegna della privacy, approccio che caratterizza da sempre Proton: anche la digitazione e i movimenti del cursore sono crittografati.

Per chi non è giù utente del servizio, per utilizzare il nuovo strumento è necessario creare un account Proton Drive (è possibile farlo anche in modo gratuito, con il piano Free, di base). L’azienda sta introducendo Docs in modo graduale e la funzione sarà disponibile per tutti gli utenti nei prossimi giorni.

L’azienda ha condiviso la sua visione del contesto in cui è nato Docs: gli editor di documenti online sono diventati uno strumento di produttività fondamentale, utilizzato per qualsiasi cosa, dai diari privati alle strategie aziendali più delicate. Il problema è che la maggior parte delle aziende che offrono editor di documenti oggi sono le stesse società Big Tech che raccolgono e monetizzano le informazioni private degli utenti, e ciò comporta diversi problemi significativi, secondo l’opinione di Proton:

Raccolta massiccia di dati : gli editor di documenti come Google Docs possono vedere tutto ciò che gli utenti scrivono e tenere traccia di tutte le modifiche che apportano. Una volta forniti i propri dati a queste aziende, gli utenti non hanno più il controllo su come vengono utilizzati. I dati che ritengono privati potrebbero essere utilizzati in futuro per addestrare l’intelligenza artificiale.

: gli editor di documenti come Google Docs possono vedere tutto ciò che gli utenti scrivono e tenere traccia di tutte le modifiche che apportano. Una volta forniti i propri dati a queste aziende, gli utenti non hanno più il controllo su come vengono utilizzati. I dati che ritengono privati potrebbero essere utilizzati in futuro per addestrare l’intelligenza artificiale. Rischio di violazione dei dati : nessuno tra i principali editor di documenti protegge i dati con la crittografia end-to-end per impostazione predefinita, il che lascia i documenti vulnerabili agli hacker e alle violazioni dei dati. Quando le aziende possono decifrare i propri dati, è come lasciare la chiave vicino alla cassaforte.

: nessuno tra i principali editor di documenti protegge i dati con la crittografia end-to-end per impostazione predefinita, il che lascia i documenti vulnerabili agli hacker e alle violazioni dei dati. Quando le aziende possono decifrare i propri dati, è come lasciare la chiave vicino alla cassaforte. Leggi deboli sulla privacy : le aziende tecnologiche con sede e data center negli Stati Uniti sono soggette a sorveglianza di massa e a leggi poco rigorose sulla protezione dei dati.

: le aziende tecnologiche con sede e negli Stati Uniti sono soggette a sorveglianza di massa e a leggi poco rigorose sulla protezione dei dati. Accesso di terzi e del governo: senza crittografia end-to-end o forti protezioni legali, i documenti sono soggetti a sorveglianza senza mandato e alla condivisione dei dati.

Proton sottolinea di aver sviluppato Docs in Proton Drive come progetto congiunto con il team di Standard Notes, che condivide gli stessi valori fondamentali in materia di privacy e sicurezza.

Come tutti i servizi Proton, Docs restituisce all’utente il controllo dei propri dati. Grazie alla crittografia end-to-end open-source dell’azienda, gli utenti sono gli unici ad avere la chiave per leggere e condividere i propri documenti. Nemmeno Proton può accedere al contenuto dei documenti degli utenti o ai loro metadati (come i nomi dei file). Invece di archiviare i dati negli Stati Uniti, Proton è protetto dalle severe leggi svizzere sulla privacy.

Docs è integrato nel servizio Proton Drive, il che significa che l’utente ha uno spazio unificato e sicuro per la gestione e l’archiviazione dei propri documenti. Il team ha progettato Docs come un’esperienza semplice e pulita. Con Docs è possibile:

Scrivere con privacy : Creare e modificare documenti all’interno di Proton Drive sapendo che i propri contenuti sono accessibili solo al proprietario e a coloro con cui il proprietario decide di condividerli.

: Creare e modificare documenti all’interno di Proton Drive sapendo che i propri contenuti sono accessibili solo al proprietario e a coloro con cui il proprietario decide di condividerli. Condividere e invitare chiunque : È possibile invitare altri utenti a visualizzare o modificare i propri documenti con un solo clic.

: È possibile invitare altri utenti a visualizzare o modificare i propri documenti con un solo clic. Collaborare in tempo reale : Le modifiche si riflettono immediatamente, assicurando che ogni collaboratore veda sempre la versione più aggiornata.

: Le modifiche si riflettono immediatamente, assicurando che ogni collaboratore veda sempre la versione più aggiornata. Visualizzazione dei cursori e degli indicatori di presenza : Per vedere chi altro sta visualizzando o modificando il documento, migliorando il lavoro di squadra e la comunicazione.

: Per vedere chi altro sta visualizzando o modificando il documento, migliorando il lavoro di squadra e la comunicazione. Lasciare commenti e risposte : Aggiungere commenti per condividere il feedback senza modificare il documento. I commenti sono visibili a tutti i collaboratori, in modo da tenere tutti informati.

: Aggiungere commenti per condividere il feedback senza modificare il documento. I commenti sono visibili a tutti i collaboratori, in modo da tenere tutti informati. Importare ed esportare con facilità: È possibile caricare documenti .docx, modificarli e scaricarli in vari formati come .docx, .txt, .md e HTML.

Per il team di Proton, Docs è una pietra miliare nel viaggio dell’azienda verso la costruzione di un’Internet migliore, in cui la privacy è di default. Secondo l’azienda sviluppatrice, è il primo editor di documenti collaborativo che combina la crittografia end-to-end open source all’interno di un ecosistema sicuro che comprende e-mail, cloud storage, calendario e altro ancora, in modo che gli utenti possano staccarsi dai servizi delle Big Tech che sfruttano i loro dati. Si tratta di un altro importante passo avanti per portare avanti la missione della organizzazione nonprofit Proton Foundation.

Con Proton Drive e Docs, ora gli utenti hanno un’alternativa di produttività e archiviazione cloud sicura e rispettosa della privacy. Se si lavora in studi legali o nel settore sanitario, mette in evidenza Proton, è possibile redigere contratti e gestire i dati dei pazienti nel rispetto delle leggi sulla privacy. I giornalisti, i creatori di contenuti e gli imprenditori possono proteggere i loro progetti dalle fughe di dati e dalla sorveglianza delle Big Tech (senza che l’intelligenza artificiale spii il loro lavoro, sottolinea inoltre la società svizzera). Che si tratti di lavoro o di uso personale, Proton Drive è progettato per proteggere la sicurezza e la riservatezza dei documenti.