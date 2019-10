Netflix su Sky Q disponibile da oggi: come attivarlo e quanto si risparmia

Tanto se ne è parlato e finalmente è arrivato il giorno che aspettavano gli appassionati di Serie TV. Da oggi arriva Netflix su Sky Q. Si arricchisce, quindi, l’offerta per i clienti Sky Q attraverso nuova offerta Intrattenimento plus, che unisce Netflix a Sky TV e Sky Famiglia. I clienti Sky Q potranno così facilmente trovare le novità del momento e passare da una serie su Sky a una serie su Netflix: 1994 e La Casa di Carta, The Young Pope e Stranger Things, Gomorra e Narcos, Chernobyl ed Elite saranno per la prima volta uno accanto all’altro nella home di Sky Q, sia nella sezione My Q, che in quella Serie TV.

Da oggi i clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia possono sottoscrivere l’offerta al prezzo di 9,99 euro in più al mese nella fattura Sky, beneficiando così di vantaggi in termini non solo di prezzo ma anche di comodità. Per i clienti che non hanno ancora sottoscritto il pacchetto Sky Famiglia, aggiungere Intrattenimento plus costerà 15,39 euro. L’offerta Intrattenimento plus sarà inoltre disponibile entro dicembre anche per tutti i nuovi clienti Sky che la potranno attivare al momento dell’acquisto del proprio abbonamento Sky.

Come aderire alla nuova offerta

Chi ha già un abbonamento Netflix potrà decidere di sottoscrivere Intrattenimento plus, anche mantenendo il proprio profilo Netflix, per beneficiare dell’esperienza di visione di Sky Q e dei vantaggi di prezzo di questa offerta, oppure potrà fruire del servizio Netflix direttamente attraverso l’app disponibile su Sky Q.

L’offerta include il piano Netflix Standard (visione in HD e su 2 schermi in contemporanea, del valore di 11,99 euro). I clienti Sky Q Platinum che già vedono Sky su tutte le TV di casa, allo stesso prezzo avranno invece il piano Netflix Premium (visione in 4K e su 4 schermi in contemporanea, del valore di 15,99 euro), con un risparmio quindi di 6 euro al mese.

I clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia che vogliono aderire alla nuova offerta possono acquistarla direttamente da Sky Q, selezionando Intrattenimento plus nella sezione Serie TV>Netflix, oppure pronunciando Intrattenimento plus con il controllo vocale e completando l’acquisto con l’inserimento del proprio PIN Sky.

Sky anticipa che prossimamente l’app Netflix sarà disponibile anche su NOW TV Smart Stick e NOW TV Box.

Dal 2020 anche service provider Internet

Assieme all'arrivo di Netflix su Sky Q, da Sky arriva un'altra interessante notizia. A fornirla è stato Andrea Zappia, Chief Executive Continental Europe di Sky, in un suo intervento presso il Digital Summit 2019 che si è tenuto a Capri la scorsa settimana. La notizia riguarda la disponibilità entro la prima metà del 2020 di un servizio di connettività via fibra. Questo servizio giunge a seguito degli accordi siglati lo scorso anno con l'operatore Open Fiber e sarà il primo grande progetto a prendere vita in Sky Italia sotto la guida di nuovo amministratore delegato Maximo Ibarra, che si è insediato lo scorso 1 ottobre. E non è un caso se come Ceo è stato scelto Ibarra: infatti ha già lavorato in Italia nel settore delle telecomunicazioni rivestendo un ruolo fondamentale nella gestione della fusione tra Wind e Tre.

Perciò, come accade già nel Regno Unito (dove Sky è il secondo operatore per numero di abbonamenti internet a livello residenziale), Sky Italia diventerà anche fornitore di un servizio di telefonia (solo fissa, il mobile è escluso) e internet via fibra.

Tale servizio sarà uno dei punti cardine nella strategia futura di Sky. Per questo se ne occuperà una squadra di circa 350 persone, che è in via di reclutamento.