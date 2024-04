Dell PowerEdge e Intel Gaudi 3 accelerano l’intelligenza artificiale

Il server Dell PowerEdge XE9680 gioca un ruolo chiave nell’accelerazione dell’intelligenza artificiale e della GenAI, del machine learning, del deep learning e della modellazione HPC, sottolinea Dell.

L’introduzione dell’acceleratore Intel Gaudi 3 AI in questa linea di server segna un ulteriore avanzamento, offrendo una suite avanzata con funzionalità progettate per soddisfare le esigenze di workload complessi e ad alta intensità di dati.

Dell PowerEdge XE9680 è una piattaforma all’avanguardia che integra l’accelerazione GPU a otto vie con l’architettura server x86, rinomata per offrire prestazioni avanzate nelle attività incentrate sull’intelligenza artificiale. L’integrazione dell’acceleratore Intel Gaudi 3 ne amplifica ulteriormente le capacità, offrendo ai clienti la possibilità di personalizzare i propri sistemi sulla base di specifiche esigenze computazionali, in particolare associate ai workload GenAI.

Con un’architettura progettata per ambienti fino a 35°C, Dell PowerEdge XE9680 si caratterizza per affidabilità e scalabilità. Gli acceleratori Intel Gaudi 3 arricchiscono le possibilità di configurazione, fino a 32 slot DIMM di memoria DDR5 per una maggiore velocità di trasmissione dei dati, 16 unità di archiviazione EDSFF3 per soluzioni di data storage elevate e otto slot PCIe Gen 5.0 per connettività e larghezza di banda estese. Abbinato a doppi processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione che vantano fino a 56 core, XE9680 è progettato per eccellere nell’esecuzione di workload AI e ML impegnativi, fornendo un vantaggio competitivo nell’elaborazione e nell’analisi dei dati.

In questo modo, Dell PowerEdge XE9680 supera le capacità hardware convenzionali, fungendo da risorsa fondamentale per le aziende che mirano a valorizzare l’intelligenza artificiale per ottenere insights dai propri dati. Questa combinazione di potenza di elaborazione avanzata e design efficiente con raffreddamento ad aria stabilisce un nuovo benchmark nell’accelerazione dell’intelligenza artificiale, sostiene l’azienda.

Intel Gaudi 3 AI mette a disposizione funzionalità prestazionali importanti per i workload GenAI, tra cui 64 tensor processor core (TPC) personalizzati e programmabili e 128 GB di capacità di memoria HBM2e, che offre 3,7 TB di larghezza di banda e 96 MB di memoria statica ad accesso casuale (SRAM). L’ecosistema aperto di Gaudi 3 è ottimizzato attraverso partnership e supportato da un solido framework di librerie di modelli. Gli strumenti di sviluppo semplificano la transizione per le basi di codice esistenti, riducendo la migrazione a poche righe di codice.

Dell PowerEdge XE9680, potenziato con l’acceleratore Gaudi 3, introduce nuove funzionalità di rete direttamente integrate negli acceleratori tramite sei porte OSFP 800GbE. Questi collegamenti consentono connessioni dirette a una struttura di accelerazione esterna senza la necessità di inserire NIC esterne nel sistema. Ciò non solo semplifica l’infrastruttura, ma ottimizza anche i costi. Inoltre, i decoder multimediali specializzati Intel Gaudi 3 sono progettati per applicazioni di visione AI: sono in grado di gestire attività di pre-elaborazione estese, semplificando così le conversioni da video a testo e migliorando le prestazioni per le applicazioni di intelligenza artificiale aziendali.

La collaborazione tra Dell e Intel, concretizzata anche in Dell PowerEdge XE9680 con l’acceleratore Intel Gaudi 3, rappresenta una svolta nel panorama AI, andando ad ampliare i confini dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e stabilendo nuovi standard per l’eccellenza e l’efficienza computazionale.