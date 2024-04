Intel abilita l’Enterprise AI con Gaudi 3 e la strategia AI Open Systems

In occasione della conferenza Intel Vision 2024 aperta a clienti e partner, l’azienda ha presentato l’acceleratore Gaudi 3 che porta prestazioni, standard aperti e possibilità di scelta all’intelligenza artificiale generativa (GenAI) per l’impresa, annunciando una suite di nuovi sistemi aperti e scalabili, prodotti di nuova generazione e collaborazioni strategiche per accelerare l’adozione della tecnologia. Lo scorso anno, solo il 10% delle imprese ha portato in produzione progetti di GenAI di successo e le nuove offerte di Intel consentono di affrontare le sfide legate all’implementazione di iniziative di AI da parte delle imprese.

“Grazie al silicio, l’innovazione avanza a un ritmo senza precedenti e ogni azienda sta rapidamente adottando intelligenza artificiale”, ha affermato il CEO di Intel Pat Gelsinger. “Intel sta portando l’intelligenza artificiale in ogni parte dell’azienda, dal PC al data center fino all’edge. Le nostre ultime piattaforme Gaudi, Xeon e Core Ultra offrono un insieme coerente di soluzioni flessibili su misura per soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri clienti e partner e sfruttare le immense opportunità che si presentano per il futuro”.

Le aziende stanno lavorando per portare GenAI dalla fase pilota alla produzione. Per fare questo necessitano di soluzioni prontamente disponibili, basate su processori ad alte prestazioni, efficienti in termini di costi e consumi energetici, come l’acceleratore Intel Gaudi 3 AI, in grado di rispondere anche ai più stringenti requisiti di complessità, frammentazione, sicurezza dei dati e conformità.

Intel Gaudi 3, per la formazione e l’inferenza dell’AI

L’acceleratore AI Intel Gaudi 3 alimenterà i sistemi AI con un potenziale di decine di migliaia di acceleratori collegati tramite Ethernet. Intel Gaudi 3 promette una potenza di calcolo AI quattro volte superiore per BF16 e un’ampiezza di banda della memoria superiore di una volta e mezza rispetto al suo predecessore. L’acceleratore rappresenterà un passo avanti significativo nella formazione e nell’inferenza dell’AI per le aziende globali che desiderano implementare GenAI su larga scala.

Rispetto a Nvidia H100, afferma l’azienda, si prevede che Intel Gaudi 3 fornisca un time-to-train mediamente più veloce del 50% sui modelli Llama2 con parametri 7B e 13B e sul modello con parametri GPT-3 175B. Inoltre, si prevede che il throughput di inferenza dell’acceleratore Intel Gaudi 3 supererà l’H100 del 50% in termini di prestazioni medie e del 40% termini di efficienza energetica media dell’inferenza tra i parametri Llama 7B e 70B e i modelli di parametri Falcon 180B, dichiara Intel.

Intel Gaudi 3 fornisce un software aperto community based e reti Ethernet standard. Inoltre, consente alle aziende di scalare in modo flessibile da un singolo nodo a cluster, super-cluster e mega-cluster con migliaia di nodi, sostenendo inferenza, messa a punto e formazione su larga scala.

Intel Gaudi 3 sarà disponibile per gli OEM, tra cui Dell Technologies, HPE, Lenovo e Supermicro, nel secondo trimestre del 2024.

Creare valore per i clienti con le soluzioni AI di Intel

Intel ha delineato la propria strategia per sistemi di intelligenza artificiale aperti e scalabili, inclusi hardware, software, framework e strumenti. L’approccio di Intel consente a un ecosistema ampio e aperto di attori del settore AI di offrire soluzioni che soddisfano le esigenze GenAI specifiche dell’azienda. Questo include produttori di apparecchiature, fornitori di database, integratori di sistemi, fornitori di software e servizi e altro ancora. Consente inoltre alle aziende di utilizzare i partner e le soluzioni dell’ecosistema che già conoscono e di cui si fidano.

Intel ha condiviso una completa roadmap con i clienti aziendali e i partner di tutti i settori con l’obiettivo di implementare le soluzioni di accelerazione Intel Gaudi per innovative applicazioni di intelligenza artificiale generativa:

NAVER : sviluppo di un potente LLM per l’implementazione di servizi avanzati di intelligenza artificiale a livello globale, dal cloud al dispositivo. NAVER ha confermato la capacità fondamentale di Intel Gaudi nell’esecuzione di operazioni di elaborazione per modelli di trasformazione su larga scala con prestazioni elevate per Watt.

: sviluppo di un potente LLM per l’implementazione di servizi avanzati di intelligenza artificiale a livello globale, dal al dispositivo. NAVER ha confermato la capacità fondamentale di Intel Gaudi nell’esecuzione di operazioni di elaborazione per modelli di trasformazione su larga scala con prestazioni elevate per Watt. Bosch : esplorazione di ulteriori opportunità per la manifattura intelligente, inclusi modelli fondamentali, grazie alla generazione di data set sintetici di anomalie di produzione per fornire training set robusti e uniformemente distribuiti, ad es. ispezione ottica automatizzata.

: esplorazione di ulteriori opportunità per la manifattura intelligente, inclusi modelli fondamentali, grazie alla generazione di data set sintetici di anomalie di produzione per fornire training set robusti e uniformemente distribuiti, ad es. ispezione ottica automatizzata. IBM : utilizzo di processori Intel Xeon di quinta generazione per l’archivio dati watsonx.data e collaborazione con Intel per convalidare la piattaforma watsonx per gli acceleratori Intel Gaudi.

: utilizzo di processori Intel Xeon di quinta generazione per l’archivio dati watsonx.data e collaborazione con Intel per convalidare la piattaforma watsonx per gli acceleratori Intel Gaudi. Ola/Krutrim : pre-istruzione e messa a punto del primo modello foundation indiano con capacità generative in 10 lingue, con un rapporto prezzo/prestazioni leader del settore (1,5-2 volte migliore) rispetto alle soluzioni disponibili in commercio. Krutrim sta ora pre-istruendo un modello foundation più ampio su un cluster Intel Gaudi.

: pre-istruzione e messa a punto del primo modello foundation indiano con capacità generative in 10 lingue, con un rapporto prezzo/prestazioni leader del settore (1,5-2 volte migliore) rispetto alle soluzioni disponibili in commercio. Krutrim sta ora pre-istruendo un modello foundation più ampio su un cluster Intel Gaudi. NielsenIQ , an Advent International portfolio company : potenziamento delle proprie capacità di Gen AI attraverso LLM specifici sul più grande database mondiale di mappatura dei comportamenti di acquisto dei consumatori, migliorando le offerte di servizi ai clienti aderendo a rigorosi standard di privacy.

: potenziamento delle proprie capacità di Gen AI attraverso LLM specifici sul più grande database mondiale di mappatura dei comportamenti di acquisto dei consumatori, migliorando le offerte di servizi ai clienti aderendo a rigorosi standard di privacy. Seekr : leader nell’intelligenza artificiale affidabile, esegue carichi di lavoro di produzione su Intel Gaudi 2, GPU per data center Intel Max Series e processori Intel Xeon in Intel Tiber Developer Cloud per lo sviluppo LLM e il supporto per la distribuzione in produzione.

: leader nell’intelligenza artificiale affidabile, esegue carichi di lavoro di produzione su Intel Gaudi 2, per data center Intel Max Series e processori Intel Xeon in Intel Tiber Developer Cloud per lo sviluppo LLM e il supporto per la distribuzione in produzione. IFF : leader globale nel settore degli alimenti, delle bevande, dei profumi e delle bioscienze, adotterà la tecnologia GenAI e i digital twin per stabilire un flusso di lavoro di biologia digitale integrato per la progettazione avanzata di enzimi e l’ottimizzazione del processo di fermentazione.

: leader globale nel settore degli alimenti, delle bevande, dei profumi e delle bioscienze, adotterà la tecnologia GenAI e i digital twin per stabilire un flusso di lavoro di biologia digitale integrato per la progettazione avanzata di enzimi e l’ottimizzazione del processo di fermentazione. CtrlS Group : Collaborazione per costruire un supercomputer AI per clienti con sede in India e scalabilità dei servizi cloud CtrlS per l’India con ulteriori cluster Gaudi.

: Collaborazione per costruire un supercomputer AI per clienti con sede in India e scalabilità dei servizi cloud CtrlS per l’India con ulteriori cluster Gaudi. Bharti Airtel : utilizzando le tecnologie avanzate di Intel, Airtel prevede di utilizzare i propri dati associati a servizi di telecomunicazioni per accrescere le proprie capacità nell’AI e migliorare notevolmente l’esperienza dei clienti. Questi servizi saranno in linea con l’impegno di Airtel di rimanere all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e creare nuove fonti di reddito in un contesto digitale in rapida evoluzione.

: utilizzando le tecnologie avanzate di Intel, Airtel prevede di utilizzare i propri dati associati a servizi di telecomunicazioni per accrescere le proprie capacità nell’AI e migliorare notevolmente l’esperienza dei clienti. Questi servizi saranno in linea con l’impegno di Airtel di rimanere all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e creare nuove fonti di reddito in un contesto digitale in rapida evoluzione. Landing AI : modello perfezionato di visione delle grandi dimensioni da utilizzare nella segmentazione delle cellule e nel rilevamento del cancro.

: modello perfezionato di visione delle grandi dimensioni da utilizzare nella segmentazione delle cellule e nel rilevamento del cancro. Roboflow : esecuzione di carichi di lavoro di produzione di modelli YOLOv5, YOLOv8, CLIP, SAM e ViT per la piattaforma di visione artificiale end-to-end.

: esecuzione di carichi di lavoro di produzione di modelli YOLOv5, YOLOv8, CLIP, SAM e ViT per la piattaforma di visione artificiale end-to-end. Infosys: il leader globale nei servizi digitali di nuova generazione e nella consulenza ha annunciato una collaborazione strategica per portare le tecnologie di Intel – inclusi i processori Xeon di quarta e quinta generazione, gli acceleratori AI Gaudi 2 e gli AI PC – su Infosys Topaz, una serie di servizi, soluzioni e piattaforme a prevalenza AI che accelera il valore delle aziende attraverso tecnologie di AI generativa.

Intel ha inoltre annunciato collaborazioni con Google Cloud, Thales e Cohesity per sfruttare le capacità informatiche riservate di Intel nelle proprie istanze cloud. Questo include Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX), Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) e il servizio di attestazione di Intel. I clienti possono eseguire i propri modelli e algoritmi di intelligenza artificiale in un ambiente di esecuzione affidabile (TEE) e sfruttare i servizi fiduciari di Intel per verificare l’affidabilità degli stessi.

L’ecosistema si unisce per sviluppare una piattaforma aperta di Enterprise AI

In collaborazione con Anyscale, DataStax, Huggung Face, KX Systems, MariaDB, MinIO, Qdrant, Red Hat, Redis, SAP, SAS, VMware, Yellowbrick e Zilliz, Intel ha annunciato l’intenzione di creare una piattaforma aperta per l’Enterprise AI. L’iniziativa mira a sviluppare sistemi GenAI aperti e multi-vendor che offrano facilità di implementazione, e le migliori prestazioni e valore, abilitati dalla retrieval-augmented generation (RAG). Questa consente di abilitare le grandi fonti di dati proprietarie delle aziende che funzionano su soluzioni standard e sicure basate su Intel Xeon con funzionalità LLM aperte, accelerando l’utilizzo della GenAI nelle imprese.

Come passo iniziale, Intel rilascerà implementazioni di riferimento per le pipeline GenAI su soluzioni sicure basate su Intel Xeon e Gaudi, pubblicherà un quadro concettuale tecnico e continuerà ad aggiungere capacità infrastrutturale in Intel Tiber Developer Cloud per lo sviluppo dell’ecosistema e la convalida di RAG e pipeline future. Intel incoraggia un’ulteriore partecipazione dell’ecosistema per unire le forze in questo sforzo aperto per facilitare l’adozione da parte delle imprese, estendere la copertura delle soluzioni e accelerare i risultati aziendali.

La roadmap estesa dell’AI e l’approccio a ecosistema aperto di Intel

Oltre all’acceleratore Intel Gaudi 3, Intel ha fornito aggiornamenti sui suoi prodotti e servizi di nuova generazione in tutti i segmenti dell’Enterprise AI.

Nuovi processori Intel Xeon 6: i processori Intel Xeon offrono una soluzione efficiente in termini di prestazioni per eseguire le attuali soluzioni GenAI, tra cui RAG, che producono risultati specifici del business utilizzando dati proprietari. Intel ha presentato il nuovo brand per i suoi processori di nuova generazione per data center, cloud ed edge: Intel Xeon 6. I processori Intel Xeon 6 con i nuovi Efficient-core (E-core) offriranno un’efficienza sorprendente e verranno lanciati questo trimestre, mentre Intel Xeon 6 con Performance-core (P-core) offrirà prestazioni AI migliorate e verrà lanciato subito dopo i processori E-core.

Processori Intel Xeon 6 con E-core (nome in codice precedente Sierra Forest): miglioramento delle prestazioni per watt di 2,4 volte e densità rack migliore di 2,7 volte rispetto ai processori Intel Xeon di seconda generazione; gli utenti possono sostituire i sistemi più vecchi con un rapporto di quasi 3 a 1, riducendo drasticamente il consumo energetico e contribuendo a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

(nome in codice precedente Sierra Forest): miglioramento delle prestazioni per watt di 2,4 volte e densità rack migliore di 2,7 volte rispetto ai processori Intel Xeon di seconda generazione; gli utenti possono sostituire i sistemi più vecchi con un rapporto di quasi 3 a 1, riducendo drasticamente il consumo energetico e contribuendo a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Processori Intel Xeon 6 con P-core (nome in codice precedente Granite Rapids): incorporano il supporto software per il formato dati MXFP4, che riduce la latenza del token successivo fino a 6,5 volte rispetto allo Xeon di quarta generazione che utilizza FP16, con la possibilità di eseguire modelli Llama-2 con 70 miliardi di parametri.

Client, edge e connettività: Intel ha aggiornato la propria roadmap per edge e connettività con:

Processori Intel Core Ultra che offrono nuove funzionalità per la produttività, la sicurezza e la creazione di contenuti, fornendo alle aziende una grande motivazione per aggiornare i propri parchi PC. Intel prevede di spedire 40 milioni di PC AI nel 2024, con oltre 230 design, dai PC ultrasottili ai dispositivi di gioco portatili.

che offrono nuove funzionalità per la produttività, la sicurezza e la creazione di contenuti, fornendo alle aziende una grande motivazione per aggiornare i propri parchi PC. Intel prevede di spedire 40 milioni di PC AI nel 2024, con oltre 230 design, dai PC ultrasottili ai dispositivi di gioco portatili. La famiglia di processori client Intel Core Ultra di nuova generazione (nome in codice Lunar Lake), lanciata nel 2024, avrà più di 100 operazioni TOPS di piattaforma al secondo (TOPS) e più di 45 TOPS di unità di elaborazione neurale (NPU) per i prossimi AI PC di nuova generazione.

(nome in codice Lunar Lake), lanciata nel 2024, avrà più di 100 operazioni TOPS di piattaforma al secondo (TOPS) e più di 45 TOPS di unità di elaborazione neurale (NPU) per i prossimi AI PC di nuova generazione. Intel ha annunciato il nuovo silicio edge per le famiglie di processori Intel Core Ultra, Intel Core e Intel Atom, e unità di elaborazione grafica (GPU) Intel Arc, destinati a mercati chiave tra cui vendita al dettaglio, produzione industriale e assistenza sanitaria. Tutte le nuove aggiunte al portafoglio di IA edge di Intel saranno disponibili questo trimestre e saranno supportate dalla piattaforma Intel Tiber Edge quest’anno.

per le famiglie di processori Intel Core Ultra, Intel Core e Intel Atom, e unità di elaborazione grafica (GPU) Intel Arc, destinati a mercati chiave tra cui vendita al dettaglio, produzione industriale e assistenza sanitaria. Tutte le nuove aggiunte al portafoglio di IA edge di Intel saranno disponibili questo trimestre e saranno supportate dalla piattaforma Intel Tiber Edge quest’anno. Attraverso l’Ultra Ethernet Consortium (UEC), Intel è leader nel networking Ethernet aperto per i tessuti IA, introducendo una serie di soluzioni Ethernet ottimizzate per l’intelligenza artificiale. Progettate per trasformare tessuti AI di grandi dimensioni e scalabili, queste innovazioni consentono l’addestramento e l’inferenza per modelli sempre più vasti, con dimensioni che si espandono di un ordine di grandezza in ogni generazione. La gamma include Intel AI NIC (scheda di interfaccia di rete), chiplet di connettività AI per l’integrazione in XPU, sistemi basati su Gaudi e una gamma di progetti di interconnessione AI di riferimento soft e hard per Intel Foundry.

Il portfolio Intel Tiber di soluzioni aziendali

Intel ha presentato il portfolio di soluzioni aziendali Intel Tiber per semplificare l’implementazione di software e servizi aziendali, anche per GenAI.

Un’esperienza d’uso unificata rende più semplice per utenti aziendali e sviluppatori trovare soluzioni adatte alle loro esigenze, accelerare l’innovazione e sbloccare valore senza compromettere la sicurezza, la conformità o le prestazioni. I clienti possono iniziare a esplorare il portafoglio Intel Tiber a partire da oggi, con un’implementazione completa pianificata per il terzo trimestre del 2024.

Gli annunci di Intel a Vision 2024 sottolineano l’impegno dell’azienda nel rendere l’intelligenza artificiale accessibile, aperta e sicura per le aziende di tutto il mondo. Con queste nuove soluzioni e collaborazioni, Intel è pronta ad aprire la strada alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, sbloccando un valore senza precedenti per le aziende di tutto il mondo.