Tesisquare lancia l’innovativo Retail Lab negli spazi di ComoNext

Tesisquare, società italiana specializzata nella creazione di soluzioni digitali della supply chain, inaugura il nuovo Retail Lab, negli spazi di ComoNext – il Polo di Innovazione tecnologica, certificato MiSE, situato all’interno dell’antico Cotonificio Somaini a Lomazzo(CO) – un centro innovativo dove i clienti del settore Retail potranno esplorare nuove soluzioni per rendere più agili e smart i loro processi di vendita, usufruendo delle più moderne tecnologie sviluppate da Tesisquare.

L’azienda di Cherasco ha maturato negli anni un forte know-how nel settore Retail, derivante dall’esperienza pluriennale sul mercato e da una altrettanta forte competenza tecnica nello sviluppo di piattaforme software e nella loro integrazione.

L’innovativo Retail Lab, inaugurato a ComoNext, avrà il compito di accompagnare i clienti di Tesisquare nell’affrontare le nuove sfide del settore, attraverso nuove tipologie di soluzioni che si basano sul concetto di Unified Retail Commerce, allo scopo di rendere il più possibile coerente l’esperienza d’acquisto dei clienti su tutti i touchpoint, partendo da quelli presenti in store per arrivare all’e-commerce passando dalle app al sito e-commerce.

L’Hub potrà supportare i brand del Retail ad aumentare la presenza del digitale nei propri punti vendita, al fine di snellire le operazioni all’interno dei negozi e aumentare la soddisfazione dei clienti. Il tutto con una gestione unificata del front end, del front office e del back office, attraverso il sistema chiamato “Store Management”, in un ambiente omogeneo con una unica user experience, che permette di massimizzare l’efficienza operativa e avere un migliore controllo dei costi e dei margini.

Tra le soluzioni sviluppate nel centro vi è Back Office Operations Mobile, che consente di gestire in modo agile le operazioni di punto vendita, dagli ordini alla gestione della merce in stock. Grazie a questa soluzione si possono gestire le operazioni di punto vendita in modo semplice e intuitivo avendo sempre sotto controllo gli ordini, la movimentazione, le giacenze e le statistiche di marginalità in qualsiasi momento e potendo così dedicare più tempo all’area vendita grazie al supporto dell’app mobile.

La cassa cloud è una delle principali soluzioni sviluppate nel lab che apre nuovi scenari: può ad esempio abilitare alla riduzione degli spazi dedicati alla barriera, inserendo soluzioni in mobilità nei momenti di maggior afflusso, ma può anche facilitare le fasi di test delle nuove promozioni, simulando su dati reali gli effetti sullo scontrino.

Guido Ferrero, Chief Business Officer di Tesisquare ha dichiarato: “La velocità di cambiamento del mercato globale rende necessario da parte delle aziende retailer dotarsi di soluzioni agili e smart nella gestione dei processi di vendita. A tal fine abbiamo sviluppato il Retail Lab in cui poter guidare i nostri primari clienti, nella sperimentazione di queste nuove applicazioni, potendole direttamente provare in un ambiente dedicato, dove verificare i concreti benefici delle diverse demo. Oggi, concetti come ‘cassa su smartphone’ o ‘unico motore promozionale’ per tutti, sono una realtà, senza più la necessità di integrare i diversi sistemi attraverso flussi di dati. Le soluzioni sono rivolte a tutti i formati Retail: food, no-food, specialist store, ristorazione, elettronica, librerie, brico, pet, etc. Avere un unico servizio di vendita per il negozio, il bar, il ristorante ed il corner apre nuovi scenari per la relazione con il cliente”.