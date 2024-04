Almawave sviluppa “Velvet”, modello italiano di AI Open Source, multilingua e multimodale in collaborazione con Cineca

Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo Almaviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, ha siglato un accordo con Cineca, il Consorzio Interuniversitario hosting entity per il Ministero della Ricerca del supercomputer Leonardo nella rete EuroHPC, per lo sviluppo di “Velvet”, un modello italiano di Intelligenza Artificiale, Open Source, multilingua e multimodale.

L’obiettivo è realizzare un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) fondazionale (ovvero tecnologicamente alla base di altri modelli sviluppati successivamente), chiamato Velvet.

Il modello opererà, in primis, con un focus sulla lingua e i contenuti italiani e sarà sviluppato in chiave multilingua, prevedendo i principali idiomi europei. Saranno inoltre implementati il portoghese brasiliano e lo swahili, alla luce delle importanti esperienze di Almawave nell’area LATAM e nel continente africano, contesti in cui la Società intende evolversi ulteriormente. Il tutto nell’obiettivo di favorire l’adozione estesa di Velvet anche a livello internazionale.

Velvet sarà addestrato sull’infrastruttura di supercalcolo del Cineca anche per gestire la

multi-modalità (testi, audio, video, etc.), con un obiettivo di applicabilità sempre più estesa ai diversi possibili compiti e contesti, in molteplici settori.

Velvet, nella sua prima versione, sarà rilasciato nell’ultimo quarter 2024 e reso disponibile sulle piattaforme di condivisione del software Open Source, abilitandone, dunque, l’utilizzo anche su infrastrutture dedicate.

A partire da Velvet sarà possibile realizzare ulteriori modelli verticali capaci di rispondere alle diverse esigenze di contesti specifici.

Sviluppo complesso e trasversalità sono resi possibili dall’esperienza ultra decennale, maturata da Almawave, sullo sviluppo di tecnologie di Intelligenza Artificiale, in particolare quelle del linguaggio – con laboratori R&D di Gruppo in Italia che contano già oggi oltre 100 risorse altamente specializzate – e consolidata in centinaia di progetti realizzati su dati e domini di molteplici settori, quali Pubblica Amministrazione, Sicurezza, Trasporti, Turismo, Sanità, Education, Beni Culturali, Green Transition, Finance.

L’expertise tecnologica e applicativa si combina in questa iniziativa con il know how unico di Cineca sulle infrastrutture di Supercomputing, dando luogo ad una partnership che progredirà fortemente nel tempo. Il Consorzio Interuniversitario, formato da 118 Enti pubblici tra cui 2 Ministeri e 70 Università italiane, gestisce Leonardo, uno dei più avanzati sistemi di calcolo scientifico ad alte prestazioni (attualmente il supercomputer è sesto nella classifica dei 500 supercalcolatori più potenti del mondo, secondo in Europa), nodo della rete europea EuroHPC. I fronti della ricerca in ambito AI Generativa sono molteplici e articolati. La collaborazione fra Almawave e Cineca ha la finalità di coglierli e indirizzarli, favorendo un solido sviluppo di queste tecnologie, al fine di renderle sempre più efficienti e applicabili, in modo coerente con esigenze di compliance regolamentare derivanti da AI Act, Data Act e Privacy oltre che specifiche di ogni singolo dominio.

L’approccio di Almawave non solo mira a mantenere Velvet rilevante nel tempo ma si propone di renderlo uno strumento dinamico, capace di guidare e adattarsi alla trasformazione continua dei diversi contesti tecnologici e di mercato. La flessibilità e la prontezza nell’abbracciare le nuove frontiere dell’IA consentiranno al modello di rimanere all’avanguardia, contribuendo in modo significativo all’efficienza e alla qualitànell’adozione per vari casi d’uso.

Particolarmente rilevanti, fra gli altri, saranno anche i temi di attenzione nella selezione, gestione, qualità e pulizia dei dati per il loro addestramento, costruzione e fruizione; conformità e correttezza nelle informazioni trattate; gestione dei dati trattati dai modelli; privacy; presidio dei temi etici di sviluppo. Un ulteriore punto di specifica attenzione, sempre fortemente legato ai dati, sarà relativo al tema culturale, sociale e linguistico.

Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave: “Sono entusiasta di avviare questa collaborazione con Cineca, eccellenza internazionale nell’innovazione sui più avanzati sistemi di calcolo. Questa partnership guarda lontano e ci porterà alla realizzazione di tecnologie IA altamente strategiche, il cui impatto e beneficio potrà andare a vantaggio di numerosi settori da noi ampiamente conosciuti, quali pubblica amministrazione, trasporti, sanità, turismo, green transition, finance, nei quali abbiamo già realizzato centinaia di progetti di intelligenza artificiale, con la nostra tecnologia. Questo è solo l’inizio di una nuova emozionante fase della nostra evoluzione e affrontarla con Cineca ci rende orgogliosi”.

“Siamo un’azienda italiana, quotata a Milano, parte di un grande Gruppo italiano dell’Information Technology, Almaviva, che sta investendo fortemente sull’innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Almawave punta da sempre sulla qualità delle risorse e l’alta specializzazione in ambito Intelligenza Artificiale, sulla crescita sostenibile, sullo sviluppo di tecnologie AI e sul governo dei dati. Con centinaia di clienti e decine di partner, la nostra forza nasce dall’expertise ultradecennale sulle tecnologie del linguaggio e sull’AI in varie declinazioni, preziose per arrivare a risultati concreti”, aggiunge Sandei, “Abbiamo da tempo avviato un percorso di internazionalizzazione che ha portato l’Intelligenza Artificiale italiana in vari Paesi nel mondo, realizzando molteplici casi di successo. Questo è un ulteriore passo per diventare un player di rilievo europeo nell’Intelligenza Artificiale”.

Francesco Ubertini, Presidente di Cineca: “Cineca è un’infrastruttura strategica di ricerca e innovazione per il nostro Paese nel campo delle tecnologie digitali avanzate e dell’AI generativa e siamo molto lieti di poter mettere a disposizione i nostri sistemi e le nostre risorse per contribuire alla realizzazione di questo importante progetto Open Source senza confini. Velvet avrà infatti la caratteristica peculiare di essere multimodale, ma anche e soprattutto multilingua, offrendo dunque un respiro internazionale a un modello di AI nato e allenato in Italia”.

Raniero Romagnoli, CTO Almawave: “Siamo orgogliosi di questa iniziativa e di poter collaborare con un partner come Cineca con un’infrastruttura pubblica di supercalcolo tra le migliori al mondo. Da oltre dieci anni nei nostri laboratori implementiamo tecnologie via via sempre più potenti di Intelligenza Artificiale, e con oltre 100 persone R&D nel Gruppo, altamente specializzate e una forte collaborazione con università e centri di ricerca, stiamo guardando oltre, puntando sempre di più all’innovazione tecnologica come frontiera del nostro lavoro, al servizio dei nostri clienti”.



Alessandra Poggiani, Direttrice Generale di Cineca: “Cineca si pone come fattore abilitante per questo progetto Open Source che sarà quindi disponibile all’intera comunità nazionale. Si evidenzia, ancora una volta, l’importanza di avere un’infrastruttura di supercalcolo pubblica, che possa contribuire all’innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale del Paese. Velvet sarà inoltre totalmente compliant rispetto ad AI Act, Data Act e Privacy, un altro aspetto importante a cui il nostro Consorzio presta particolare attenzione”.