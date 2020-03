Dassault Systèmes, 3Dexperience Works per gli utenti di Solidworks

Dassault Systèmes ha annunciato le nuove offerte commerciali 3Dexperience Works che mettono a disposizione degli utenti di Solidworks una soluzione connessa, integrata e automatizzata per snellire il processo creativo e risparmiare tempo e denaro.

I nuovi pacchetti (Standard, Professional e Premium) comprendono gli applicativi Solidworks Standard, Professional e Premium gestiti dalla piattaforma 3Dexperience per installazione, licenze e aggiornamenti, con i dati memorizzati nella piattaforma stessa.

Grazie a questa connessione, i clienti di Solidworks possono utilizzare gli stessi applicativi desktop su cui fanno affidamento da anni per progettare e ingegnerizzare nuove esperienze per i loro clienti, beneficiando al tempo stesso dei vantaggi di una piattaforma digitale: miglior collaborazione, gestione dei dati integrata e semplice da utilizzare, aggiornamenti software automatici e accesso flessibile ai dati di progetto più recenti in un unico archivio.

Le offerte scalabili comprendono anche 3D Creator e 3D Sculptor, gli applicativi di progettazione di nuova generazione che girano su qualsiasi browser, consentono agli utenti di ampliare e potenziare le attività con Solidworks scegliendo fra dozzine di altri applicativi 3Dexperience Works e utilizzando solo quelli funzionali ai loro obiettivi. Gli utenti possono esplorare tutti i servizi offerti dalla piattaforma e diventare i principali fautori della trasformazione digitale della loro azienda.

Gian Paolo Bassi, CEO, Solidworks, Dassault Systèmes, ha commentato: «I clienti non vogliono limitarsi a progettare. Vogliono avere un’esperienza realistica dei prodotti che realizzano. Per farlo è necessario migliorare la progettazione, la simulazione, la governance, la gestione, la produzione e, soprattutto, la collaborazione con l’intera value-chain. Vogliamo offrire ai clienti più opzioni rilevanti per la loro attività, per questo motivo proponiamo un percorso agevole per esplorare e sfruttare i vantaggi di 3Dexperience Works. Con le nostre nuove offerte commerciali, gli utenti di SOLIDWORKS hanno a disposizione gli applicativi desktop che conoscono e amano, con un elevato valore aggiunto. Sulla piattaforma 3Dexperience, tutti gli oggetti e tutte le persone coinvolte nei processi di concezione, progettazione, simulazione, produzione, vendita e assistenza sono connessi e integrati in un ciclo continuo. Naturalmente i nostri clienti possono ancora acquistare solo la versione desktop di Solidworks, se preferiscono, ma la nuova opzione ”customer centric”, libera tempo e risorse per pensare, creare e portare a compimento i progetti. Stiamo pianificando offerte analoghe per il mondo accademico e le startup, per portare anche a loro lo stesso valore.»