Solidarietà digitale, servizi gratuiti per ridurre l’impatto del Coronavirus

Nei giorni scorsi molte aziende avevano reso disponibili gratuitamente servizi di collaborazione, comunicazione, elearning, informazione, intrattenimento, per consentire a chi abita in aree soggette a restrizioni per il Coronavirus di lavorare da remoto riducendo l’impatto delle restrizioni di movimento.

Queste iniziative sono ora tutte raccolte sul sito Solidarietà digitale, prodotto dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Alcuni servizi sono disponibili sui siti dei promotori, ad altri è possibile accedere gratuitamente con SPID. Nel caso dei fornitori di connettività, come Tim, Vodafone, Fastweb, Eolo, vengono alzati o eliminati i limiti di traffico per i clienti business.

Mondadori, Gruppo Gedi e Amazon offrono abbonamenti gratuiti a riviste, quotidiani (La Repubblica, La Stampa, Il Mattino di Padova), e allo streaming di Amazon Prime Video.

Aziende che desiderano far parte di questa iniziativa solidale possono aderire compilando il form presente sul sito.