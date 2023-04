Conversational Everything: come adottare un customer journey conversazionale

Infobip, piattaforma globale di comunicazione cloud, ha lanciato la nuova “Conversational Everything Blueprint” per consentire ai brand di creare nuove esperienze conversazionali per le comunicazioni con i clienti.

Infobip spiega di aver sviluppato questa guida per aiutare le aziende a far fronte alla tendenza del momento orientata verso la creazione di customer journey end-to-end personalizzati attraverso le più diffuse app di messaggistica, dalla promozione all’acquisto fino all’assistenza.

Visto il graduale spostamento del customer journey dal mondo fisico a quello digitale, le aziende e i brand devono essere in grado di incontrare i clienti nel posto giusto. I dati di Infobip dimostrano, infatti, che i clienti vogliono entrare in contatto e dialogare con i brand sui canali che già utilizzano, come le app di chat.

Proprio per soddisfare le nuove abitudini dei consumatori, i brand devono quindi offrire esperienze conversazionali e customer journey completi, convenienti e personalizzati sui canali che i clienti preferiscono utilizzare.

La guida al “Conversational Everything” spiega in che modo i brand possono creare questo tipo di customer journey utilizzando una piattaforma conversazionale come quella offerto da Infobip, che semplifica notevolmente il processo. Sviluppando conversazioni efficaci durante il customer journey, le aziende possono:

Aumentare la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti grazie a un’assistenza personalizzata e sempre attiva.

grazie a un’assistenza personalizzata e sempre attiva. Aumentare i tassi di conversione di 2,5 volte rispetto alle piattaforme di ecommerce tradizionali.

di 2,5 volte rispetto alle piattaforme di ecommerce tradizionali. Creare ulteriori flussi di ricavi ricorrendo a nuovi canali e servizi digitali.

ricorrendo a nuovi canali e servizi digitali. Ridurre i costi del customer service con un’assistenza automatizzata tramite chatbot e live agent.

con un’assistenza automatizzata tramite chatbot e live agent. Recuperare l’abbandono dei carrelli con azioni automatizzate e comunicazioni tempestive.

La guida spiega inoltre come le aziende possono integrare esperienze conversazionali in tutti i punti di contatto con i clienti, dal marketing alle vendite fino all’assistenza. Combinando campagne di marketing e promozionali, le aziende possono interagire con la clientela in tempo reale grazie a conversazioni bidirezionali sui canali da loro preferiti.

Le aziende possono incrementare le vendite con un customer journey end-to-end iper-personalizzato su un unico canale di comunicazione, dove i clienti passano dalla ricerca all’acquisto in pochi minuti. Inoltre, le esperienze conversazionali possono aiutare i brand a fornire un’assistenza sempre attiva e automatizzata, con la possibilità di contattare un live agent per un’esperienza più personale.

Tonko Šarac, Director of Go To Market di Infobip, ha dichiarato: “Il futuro dell’esperienza conversazionale è adesso, data la tendenza degli utenti a cercare interazioni rapide, facili e significative con i brand di interesse sul canale a loro più familiare. I brand devono quindi iniziare a comunicare attraverso le app di messaggistica più popolari che sono diventate ormai di uso comune, che si tratti di promozioni, vendite o assistenza.

Ecco perché abbiamo sviluppato un progetto per aiutare le aziende a stare al passo con le tendenze attuali e con le aspettative dei clienti in costante crescita. Questo implica che le esperienze conversazionali tra clienti e brand devono essere più ricche e personalizzate in tutte le fasi del customer journey. Questo approccio porterà ad una maggiore fidelizzazione dei clienti e ad un aumento delle vendite.

Questa rapida transizione può sembrare molto impegnativa e dispendiosa in termini di risorse, soprattutto per i brand che si affidano ai canali di comunicazione tradizionali: ma non con la suite Conversational Experience di Infobip. Grazie alla sua consolidata esperienza nel settore della comunicazione, Infobip ha reso questa transizione molto più semplice per i brand, individuando e fornendo processi conversazionali e template predefiniti che possono essere attivati in pochi giorni”.

Per scoprire di più sulla guida e su come applicare il Conversational Everything per qualsiasi tipo di azienda, è possibile visitare il sito di Infobip.