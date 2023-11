L’ultima versione del sistema operativo di iPhone, iOS 17, ha introdotto numerose novità che migliorano la user experience e la produttività con il telefono Apple.

Ci sono molti nuovi modi per personalizzare l’interfaccia utente dell’iPhone: potrebbe sembrare una cosa di secondaria importanza ma, considerando quanto tempo passiamo ogni giorno operando con il telefono, contribuisce anche questo a migliorare l’esperienza generale e quindi la produttività nelle attività quotidiane.

In iOS 17 troviamo poi miglioramenti alle funzionalità e alle app di comunicazione e di condivisione, così come nuove funzioni per molte delle app integrate nel sistema operativo di iPhone.

Né mancano aggiornamenti atti a incrementare la sicurezza e la privacy degli utenti, come è da tradizione per Apple, da sempre molto attenta a queste tematiche.

Di seguito, una lista dei nostri tutorial dedicati alle nuove funzionalità di iOS 17.