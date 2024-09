iOS 18: le 8 funzionalità più attese dell’ultimo sistema operativo di iPhone

Presentata in anteprima alla Wwdc24 lo scorso giugno, è stata ora rilasciata da Apple per tutti gli utenti l’ultima versione del sistema operativo di iPhone, iOS 18, nella stessa settimana della disponibilità dei nuovi modelli della famiglia iPhone 16 e dopo una serie di beta sia per gli sviluppatori che pubbliche.

Innanzitutto, ricordiamo con quali dispositivi iOS 18 è compatibile: iPhone SE (2ª generazione e successive), iPhone XR/XS/XS Max, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max e modelli successivi. La retrocompatibilità dell’ultima versione del sistema operativa è quanto più ampia possibile: in pratica, tutti gli iPhone che eseguono iOS 17 possono essere aggiornati a iOS 18, anche se alcune funzionalità presentano requisiti hardware più specifici e limitati.

La prima che viene in mente, di queste funzionalità, è Apple Intelligence che, per quel che riguarda gli smartphone della società di Cupertino, richiede necessariamente un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max, oppure uno degli ultimi modelli della famiglia iPhone 16. Ma, in ogni caso, non parleremo di Apple Intelligence innanzitutto perché non è disponibile al lancio di iOS 18: le prime funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale di Apple arriveranno in versione beta con un update successivo. Inoltre, in Italia dovremo attendere anche di più, perché i primi rilasci saranno in inglese per gli utenti degli Stati Uniti, e il supporto verrà poi esteso ad altri Paesi, ma sempre solo in inglese.

Vediamo dunque, a parte Apple Intelligence, quali sono a nostro avviso le otto funzionalità più attese di iOS 18.

Nuova app Password

Un’app tutta nuova suscita inevitabilmente molta curiosità, forse più di una nuova funzionalità o di una nuova opzione. In iOS 18, Apple ha aggiunto la nuova app che svolge la funzione di password manager, denominata semplicemente: Password.

L’app Password di iOS 18 consente di gestire tutte le proprie password, passkey, codici di verifica, credenziali e così via, in un unico posto. Consente di vedere per quali app e siti web abbiamo eseguito l’accesso con l’account Apple o abbiamo usato Nascondi la mia email, e permette di accedere alle password Wi-Fi salvate per poterle recuperare in modo facile e anche condividere con altri.

Come avviene per altre app e servizi dell’ecosistema Apple, anche nel caso di Password gli account salvati si sincronizzano in modo trasparente con iCloud, in modo da potervi accedere anche sugli altri dispositivi Apple che possediamo (e, tramite la web app di iCloud, anche da pc Windows). La società di Cupertino assicura che la sincronizzazione iCloud è protetta da una crittografia end-to-end sicura.

App Foto riprogettata

Da un’app completamente nuova, passiamo a una “vecchia conoscenza” che però, sottolinea Apple, è stata completamente riprogettata: Foto. Quello introdotto per Foto di iOS 18 viene descritto dalla società di Cupertino come il maggiore re-design di sempre per l’app. Un nuovo design che secondo Apple è ancora più gradevole, nonché più facile da usare e personalizzabile.

Quello del re-design di un’app molto utilizzata e con cui gli utenti hanno una collaudata familiarità è sempre un’operazione scivolosa. Non sempre un nuovo ambiente, seppur più piacevole ed ergonomico in base ai criteri progettuali, conquista da subito l’approvazione degli utenti esistenti, abituati a navigare l’interfaccia “a occhi chiusi”. Vedremo come la riprogettazione verrà presa dalla maggioranza degli utenti iPhone.

Il team di Apple ha progettato il nuovo layout in modo da semplificarlo e da riunire tutto ciò che può più servire all’utente in un’unica vista: in alto la familiare griglia di foto e in basso le raccolte organizzate in modo automatico. Le foto di eventi e attività recenti sono raccolte in modo da poterle mostrare o condividere facilmente con altre persone e anche i viaggi vengono organizzati in modo da potervi accedere in modo rapido. L’app Foto presenta diverse opzioni di visualizzazione e di personalizzazione, e altro ancora.

La schermata Home diventa più personale, con stile

A proposito di personalizzazione, con iOS 18 Apple “rompe un po’ di schemi” nella disposizione delle icone delle app e dei widget, consentendo all’utente di posizionarli in modo più flessibile in qualsiasi spazio libero delle schermate Home. In questo modo, l’utente dispone di una maggiore versatilità per creare un layout che risponda di più alle proprie esigenze o ai propri gusti estetici.

Non solo: per rendere la schermata Home ancora più personale ed esteticamente attraente, è possibile far sì che le icone delle app e i widget si adattino automaticamente a un nuovo aspetto più scuro quando su iPhone si attiva la Dark Mode, o anche impostarli in modo che appaiano sempre scuri, se ci piace questo tipo di look.

È anche possibile personalizzare la colorazione delle icone, oppure farsi suggerire da iOS 18, per le icone, una tinta che si adatti bene allo sfondo. Aumentano quindi gli strumenti non solo per personalizzare la schermata Home di iPhone, ma anche per renderla più gradevole e “stilosa”.

Comandi e impostazioni a portata di dita, nel Centro di Controllo

Anche il Centro di Controllo ha ricevuto una riprogettazione da Apple, per iOS 18. Anche in questo caso, l’obiettivo del team di designer e sviluppatori di Cupertino è stato quello di semplificare l’accesso ai controlli che gli utenti di iPhone usano quotidianamente, e al contempo di fornire un maggior livello di personalizzazione e una maggiore flessibilità.

C’è il supporto per nuovi controlli, anche di terze parti, una maggiore versatilità nell’organizzarli come vogliamo, e la possibilità di raggrupparli nei gruppi esistenti e di creare nuovi gruppi. Nella nuova Galleria dei controlli possiamo selezionarli tra tutti quelli disponibili e trascinarli nei gruppi che desideriamo. E con iPhone 15 Pro e iPhone 16 è possibile accedere ai controlli della Galleria anche con il tasto Azione.

Inoltre, in iOS 18 è possibile scambiare i controlli presenti nella parte inferiore della schermata di blocco con altri scelti dalla Galleria dei controlli, compresi quelli delle proprie app preferite di terze parti; oppure, al contrario, rimuoveteli del tutto per avere una schermata di blocco pulita e minimalista.

App nascoste e bloccate

Con iOS 18, è possibile bloccare un’app per proteggere i suoi contenuti dalla possibilità di accesso da parte di altre persone. Con le app bloccate, inoltre, i contenuti non vengono visualizzati al di fuori dell’app stessa: non vengono mostrati nella ricerca Spotlight o nelle notifiche. È comunque possibile aprire in modo semplice e fluido un’app bloccata tramite Face ID, Touch ID o codice di accesso.

E con questa opzione c’è un ulteriore vantaggio, sempre concernente la tematica della privacy e della sicurezza. In particolare, per una maggiore privacy, è possibile nascondere un’app bloccata, in modo che l’icona e il nome dell’app non vengano visualizzati nella schermata Home o durante una ricerca. Si tratta di un’opzione che può essere utile, ad esempio, quando condividiamo dei contenuti con qualcuno direttamente dall’iPhone (come ad esempio delle foto), ma non desideriamo che la schermata Home riveli una determinata app ad altre persone.

Modalità gioco, per i momenti di relax

Per le pause dal lavoro, e per gli appassionati di mobile gaming, in iOS 18 arriva la modalità Gioco. La Game Mode è progettata per offrire un’esperienza di gioco più coinvolgente migliorando la reattività con gli accessori wireless (come ad esempio gli AirPods) e riducendo al minimo l’attività in background per supportare frame rate più elevati e costanti nei giochi.

Nuove funzioni di accessibilità

La funzione di accessibilità Eye Tracking consente di navigare nell’intera esperienza dell’iPhone, e controllare il dispositivo, soltanto con i soli occhi. Inoltre, funziona anche con le proprie app di terze parti preferite, senza bisogno di hardware aggiuntivo.

Sempre in ambito accessibilità, la funzionalità Music Haptics abbina il Taptic Engine dell’iPhone al ritmo dei brani musicali, in modo che le persone sorde o ipoudenti possano “sentire” la musica in riproduzione sul dispositivo del catalogo di Apple Music.

Con i Vocal Shortcuts, è possibile creare frasi personalizzate per attivare scorciatoie e completare attività sull’iPhone, come ad esempio impostare un timer o fare uno screenshot.

Invitare ospiti a Casa

Tramite un hub compatibile, con la funzione di accesso ospiti dell’app Casa è possibile fornire un accesso a tempo a serrature, porte, sistemi di allarme e altri accessori per la smart home ad altre persone, per consentire loro di entrare a casa nostra. L’attività degli ospiti viene registrata nella Cronologia attività, che visualizza fino a 30 giorni di attività, compresi l’ora, l’accessorio utilizzato e il nome della persona, se applicabile.

Inoltre, con gli iPhone e i dispositivi smart compatibili, è possibile sbloccare la porta di casa anche se abbiamo le mani occupate, quando ci avviciniamo, senza tirare fuori l’iPhone dalla borsa o dalla tasca.