MacPaw lancia l’open beta in UE di uno dei primi app store per iOS alternativi

MacPaw, azienda specializzata nella produzione di software per macOS e iOS, ha annunciato oggi il lancio in open beta di Setapp Mobile, uno dei primi marketplace alternativi di app per utenti iPhone.

L’open beta – spiega l’azienda – presenta ora una selezione curata di 50 app per il lifestyle e la produttività, tutte accessibili con un unico abbonamento.

Sviluppato da MacPaw, Setapp Mobile secondo l’azienda offre un nuovo livello di flessibilità e facilità agli utenti di iPhone, consentendo loro di scaricare e gestire le app preferite direttamente sul proprio dispositivo. Semplificando la gestione delle app con un unico abbonamento, Setapp rende più agevole la user experience e offre agli sviluppatori un modello di remunerazione equo basato sull’utilizzo delle app e sulle prestazioni di mercato.

Come è noto, Apple ha invece sottolineato con forza di ritenere che queste aperture al suo ecosistema “chiuso e protetto” potrebbero introdurre rischi per la sicurezza e la privacy dei dispositivi e degli utenti.

Il lancio di Setapp Mobile segue l’attuazione del Digital Markets Act (DMA) da parte dell’Unione Europea, che ha aperto le porte a marketplace di app alternativi. Il recente rapporto di MacPaw “iOS Market Insights for EU” ha evidenziato la crescente tendenza e l’opportunità di mercato per tali marketplace, rivelando che l’80% degli utenti iPhone e il 60% degli sviluppatori sono disposti a provare app store di terze parti.

“Setapp Mobile è la nostra risposta alle esigenze in evoluzione sia degli utenti che degli sviluppatori, offrendo più di un semplice marketplace: è un ecosistema più intelligente e trasparente“, ha dichiarato Oleksandr Kosovan, CEO e fondatore di MacPaw. “Abbiamo cambiato le regole del gioco offrendo un’esperienza pulita e intuitiva in cui gli utenti accedono alle app migliori senza il solito disordine. Il nostro modello di abbonamento unico semplifica il processo di scoperta delle app, rendendo più facile per gli utenti accedere alle app di alta qualità senza problemi. Per gli sviluppatori, Setapp Mobile offre una piattaforma equa e trasparente in cui la loro creatività viene premiata, contribuendo a un ecosistema di app più solido e innovativo“.

“Il prezioso feedback della nostra closed beta ha contribuito a plasmare Setapp Mobile“, ha dichiarato Mykola Savin, Director of Product Management di MacPaw. “Sulla base degliinsight degli utenti, abbiamo apportato significativi miglioramenti alla stabilità per migliorare l’esperienza complessiva dell’utente. Siamo inoltre orgogliosi di aver raddoppiato il numero di app disponibili dalla closed beta e siamo entusiasti di continuare ad ampliare il nostro catalogo di app. Con il passaggio all’open beta, non vediamo l’ora di raccogliere altri dati e prospettive per assicurarci che Setapp Mobile continui a soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri utenti e del mercato in generale“.

Setapp Mobile – afferma MacPaw – si distingue per offrire un’esperienza semplificata senza acquisti in-app o costi nascosti. Tra le app più popolari disponibili ci sono CleanMyPhone e ClearVPN della stessa MacPaw, oltre a scelte popolari come Riveo, BusyCal e Awesome Habits.

Per accedere a Setapp Mobile, gli utenti devono avere iOS 17.4 o successivo e un ID Apple associato a uno stato membro dell’UE. Gli attuali abbonati a Setapp EU con piani “Power User” o “AI Expert” avranno automaticamente accesso a Setapp Mobile senza costi aggiuntivi. Gli altri piani possono passare a “iOS Advanced”, “Power User” o “AI Expert” per continuare a usare Setapp Mobile. I precedenti utenti della beta perderanno l’accesso il 17 settembre.

Per i nuovi abbonati UE è disponibile una prova gratuita di sette giorni del piano “iOS Advanced”.

Per iscriversi a Setapp Mobile, è possibile visitare il sito dedicato.

Gli sviluppatori interessati a portare le loro applicazioni su Setapp Mobile possono fare richiesta a MacPaw tramite l’apposito modulo.