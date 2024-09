Come personalizzare, colorare e disporre le icone nella schermata Home di iOS 18

Tra le nuove funzionalità più interessanti di iOS 18 – la nuova versione del sistema operativo di iPhone, da poco rilasciata da Apple –, possiamo annoverare le nuove e ampliate opzioni di personalizzazione della schermata Home.

La schermata Home dell’iPhone, dove tanto spesso operiamo quotidianamente, può essere ora personalizzata non solo nello sfondo, ma anche nello stile delle icone delle app e dei widget, il cui aspetto può essere impostato su un look chiaro o scuro e a cui possiamo finanche applicare una colorazione da noi scelta.

Vediamo allora come utilizzare queste nuove opzioni di personalizzazione della schermata Home di iOS 18.

Modalità chiara o scura per le icone delle app

Innanzitutto, premiamo e teniamo premuto su uno spazio libero della schermata Home: le icone delle app inizieranno a vibrare e, nella parte superiore, iOS mostrerà i pulsanti Modifica e Fine.

Facciamo tap sul pulsante Modifica e, nel menu a comparsa che viene visualizzato, tocchiamo su Personalizza.

Nel pannello di personalizzazione che si apre nella parte inferiore della schermata possiamo selezionare l’aspetto che desideriamo per le icone delle app e i widget, tra Chiaro e Scuro, indipendentemente dalla modalità selezionata per iOS.

Oppure, possiamo selezionare l’opzione Automatico, che adatterà il look chiaro o scuro delle icone sulla base dell’impostazione della modalità chiara o scura dell’intero sistema operativo di iPhone.

Applicata la nostra scelta, possiamo chiudere il pannello di personalizzazione – e uscire dalla modalità di modifica – con uno swipe verso il basso su di esso, oppure toccando un qualsiasi punto della schermata Home.

Quando personalizziamo l’aspetto chiaro o scuro (o automatico tra i due) delle icone delle app e dei widget, teniamo presente due punti. Il primo è che il cambio di look funziona con le icone delle app di Apple e che gli sviluppatori terze parti dovranno ora aggiornare le proprie, se non lo hanno ancora fatto, per renderle compatibili con le nuove funzioni di iOS 18.

In mancanza delle risorse aggiornate per iOS 18, il nuovo sistema operativo di iPhone cerca di renderizzare l’icona dell’app affinché si adegui alla modalità scelta dall’utente, ma non sempre vi riesce. Quindi può capitare che non tutte le icone seguano l’impostazione chiara o scura dell’aspetto, come da noi selezionata. Dovrebbe essere solo questione di tempo, per dar modo agli sviluppatori di eseguire e distribuire l’aggiornamento.

È diverso quando selezioniamo un colore (lo vediamo tra poco): in questo caso iOS 18 applica una tinta sovrapponendola alle icone; quindi questa personalizzazione funziona per tutte.

In secondo luogo, una volta selezionata, la personalizzazione scelta viene applicata in modo universale a tutte le icone della schermata Home e di tutte le schermate delle app: non c’è la possibilità di diversificare tra le icone e le schermate.

Applichiamo un colore alla schermata Home di iOS 18

Un’altra modalità di personalizzazione è quella di applicare un colore in maniera uniforme a tutte le icone delle app. È a questo che serve il quarto pulsante del pannello di personalizzazione: Con tinta.

Selezionando l’opzione Con tinta, possiamo far sì che l’aspetto delle icone di adegui alla colorazione da noi scelta. È anche un modo per dare un look più elegante e sofisticato alla schermata Home e, di conseguenza, al nostro iPhone, visto che lo schermo occupa la maggior parte della superficie frontale e il suo contenuto determina l’aspetto del dispositivo stesso, quando il display è acceso.

Quindi, una volta che abbiamo scelto un’immagine di sfondo con tanta cura e attenzione, potremmo ad esempio selezionare una tinta che si abbini al meglio ad essa, per non rovinare l’equilibrio cromatico dell’interfaccia grafica di iPhone con un miscuglio eterogeneo di colori provenienti da icone di app di ogni genere.

Infatti, questa tinteggiatura applica un singolo colore in sovrapposizione (quello selezionato dall’utente), sostituendo i colori originali delle icone e producendo un look monocromatico, più uniforme e omogeneo, che molti utenti possono trovare più elegante e “stiloso”. E che – perché l’obiettivo principale è sempre la personalizzazione – può adeguarsi meglio al gusto estetico personale dell’utente.

Selezionando l’opzione Con tinta del pannello di personalizzazione, iOS 18 mostra due slider con i quali possiamo selezionare il colore che preferiamo applicare alle icone. L’interfaccia si aggiorna in tempo reale man mano che regoliamo i selettori del colore; quindi, riceviamo un feedback immediato alle nostre modifiche.

Non solo: con l’icona del contagocce, nell’angolo in alto a destra del pannello di personalizzazione (icona che viene mostrata solo quando si seleziona l’opzione Con tinta), possiamo selezionare un colore dall’immagine utilizzata da iOS come sfondo. Questa opzione può rivelarsi utile soprattutto quando usiamo una foto come sfondo.

Come abbiamo visto prima, quando l’impostazione ci soddisfa, chiudiamo il pannello di personalizzazione con uno swipe verso il basso su di esso o semplicemente toccando un qualsiasi punto della schermata Home.

Ingrandire e disporre le icone

Oltre al contagocce, nella parte superiore del pannello di personalizzazione (al di sopra dei quattro pulsanti principali Chiaro, Scuro, Automatico e Con tinta) sono presenti altri due controlli.

Il primo sulla sinistra – quello con l’icona del sole, solitamente utilizzata per indicare la luminosità – serve per rendere più chiaro o scuro lo sfondo.

Al centro, è presente uno switch a due posizioni: Piccole e Grandi, che si riferisce alla dimensione delle icone. Possiamo dunque selezionare Grandi se desideriamo che le icone nella schermata Home e nelle schermate delle app abbiano dimensioni maggiori.

In questo caso, non diminuisce il numero di icone visualizzate in una schermata (sei righe con quattro icone ciascuna), ma lo spazio viene destinato solo alle icone ingrandite e iOS 18 non mostra i nomi delle app. Anche in questo caso, l’impostazione scelta viene applicata a tutte le schermate e alle icone di tutte le app.

Infine, le opzioni di personalizzazione della schermata Home di iOS 18 si estendono anche alla disposizione delle icone.

Prima, quando veniva aggiunta o spostata un’app, iOS ne posizionava automaticamente l’icona nel prossimo spazio libero disponibile, all’interno della griglia invisibile che mantiene organizzata la schermata. Non c’era modo di lasciare uno o più spazi liberi.

Ora invece, con iOS 18, abbiamo una maggiore flessibilità nel disporre le icone: possiamo anche lasciare degli spazi liberi, creando dei layout personalizzati con le icone. Potremmo preferire un layout personalizzato perché ci risulta più comodo dal punto di vista ergonomico; o potremmo anche semplicemente voler sperimentare per ottenere un aspetto più gradevole e personale della schermata Home, magari “costruendo” la composizione sulla base dell’immagine di sfondo.

Qualsiasi sia la motivazione che ci spinge a ricercare un layout più particolare rispetto al classico incolonnamento delle icone, il modo di disporle sulla schermata non cambia: basta un tocco prolungato su uno spazio vuoto nella schermata Home per accedere alla modalità Modifica, evidenziata dal “tremolio” delle icone.

In modalità Modifica, tocchiamo e teniamo premuto sull’icona di un’app e trasciniamola per spostarla, rialzando il dito dallo schermo touch quando l’icona si trova nella nuova posizione desiderata.

Non avremo più la restrizione del prossimo spazio libero disponibile e potremo posizionarla ovunque desideriamo, anche lasciando delle aree vuote nella schermata, con un’unica condizione, che rimane anche in iOS 18: la disposizione delle icone è comunque vincolata alla griglia invisibile, quindi l’icona viene allineata allo “slot” più vicino corrispondente alla posizione in cui l’abbiamo trascinata.

Questa flessibilità nella disposizione, come le altre opzioni di personalizzazione che abbiamo visto, vale anche per i widget della schermata Home, oltre che per le icone.