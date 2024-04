Come creare contenuti in modo semplice e veloce, con Adobe Express e ChatGPT

Adobe Express è un’applicazione progettata per rendere semplice per chiunque l’attività di creazione di contenuti. Tali contenuti possono essere post, storie, video, reel e altro per i social media, ma anche volantini, loghi, presentazioni e così via.

L’app di Adobe Express integra già diverse funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale, basate sulla tecnologia di AI generativa di Adobe. Di recente, Adobe ha annunciato una nuova e interessante integrazione con una delle più popolari piattaforme AI: ChatGPT.

Grazie a questa integrazione, un ulteriore potente strumento alimentato dall’AI generativa si aggiunge alla cassetta degli attrezzi degli utenti di Adobe Express che si occupano a livello professionale, ad esempio, di comunicazione, di marketing, di creatività; ma anche di piccole imprese o singoli professionisti che desiderano promuovere la propria attività con dei contenuti capaci di emergere dal “rumore” quotidiano dei social e del web.

Partire da una pagina bianca e vuota può risultare scoraggiante, soprattutto per chi non si occupa regolarmente di creazione di contenuti. Adobe Express presenta procedure guidate, strumenti intuitivi da usare e ricche collezioni di modelli da cui partire, ma un aiuto in più nei primi passi di un progetto, ottenuto tramite semplici prompt in linguaggio naturale, può fare comodo.

Vediamo allora come passare dalla chat testuale di ChatGPT a un progetto di comunicazione visuale di Adobe Express con pochi e semplici passi.

Il nuovo Adobe Express GPT per ChatGPT si basa su una funzionalità della piattaforma di OpenAI che è disponibile solo per gli abbonati Plus o degli altri piani a pagamento, per l’appunto quella dei custom GPT.

Adobe Express GPT è disponibile nel GPT store di OpenAI: è possibile accedere al custom GPT di Adobe mediante il link diretto, oppure accedendo a ChatGPT, facendo clic su ExploreGPTs nella colonna a sinistra e cercare Adobe Express nel GPT store (al momento in cui scriviamo, il GPT di Adobe è peraltro in evidenza nella home page dello store). In entrambi i casi, è necessario eseguire il login con il proprio account OpenAI.

Una volta aperto Adobe Express GPT nella familiare interfaccia della chat di ChatGPT, abbiamo innanzitutto la possibilità – se lo preferiamo – di consultare, mediante gli appositi link, i termini di utilizzo e l’informativa sulla privacy del GPT, dato che il suo utilizzo da parte dell’utente ne implica l’accettazione.

Ora è il momento chi indicare al GPT cosa ci serve. Mettiamo di voler creare un volantino per la nostra gelateria, in vista dell’estate in arrivo.

Alla prima richiesta, il GPT ci chiede il permesso per condividere il prompt con un sito esterno, suggerendoci di indicare come affidabili solo siti di cui siamo sicuri di poterci fidare. Possiamo negare il permesso, dare il permesso per una volta o darlo per sempre.

In risposta al prompt, Adobe Express GPT cercherà uno o più design in una vastissima collezione di modelli progettati in modo professionale dai designer di Adobe (ne sono più di 200.000, sottolinea l’azienda) e ci proporrà una selezione di alternative tra cui scegliere.

Nel nostro esempio, abbiamo utilizzato un prompt molto sintetico e minimalista (“crea un volantino per una gelateria”). Possiamo però elaborare un prompt che indichi delle preferenze più specifiche.

Non sempre la ricerca troverà una corrispondenza esatta alle nostre richieste, se queste sono molto specifiche, ma Adobe Express GPT cercherà di proporre quanto di più vicino al prompt.

Il GPT potrebbe, in alcuni casi, chiederci ulteriori chiarimenti, per trovare un design più adeguato: ad esempio, alla nostra generica richiesta di creare un banner pubblicitario per una rivendita di auto d’epoca, il custom GPT ci ha chiesto di specificare quale dimensione o piattaforma, se ad esempio fosse per un sito web, una pagina Facebook o un post su Instagram.

Sia i contenuti testuali, sia le risposte del GPT, sembrano al momento essere solo in inglese, ma comunque le proposte di design sono solo una base di partenza: la personalizzazione avviene nell’ambiente di editing di Adobe Express.

Se vediamo un design che può fare al caso nostro, un clic su di esso lo apre nella web app di Adobe Express, dove potremo personalizzare tutti gli elementi del progetto con gli strumenti di editing.

È la stessa Adobe a sottolineare, all’interno della chat, che l’azienda sta ancora migliorando questa tecnologia, che è ai suoi inizi. Le integrazioni tramite GPT sembrano comunque presentare delle prospettive molto interessanti, non solo per Adobe, ma in generale.

Aggiungiamo, per concludere, che Adobe sta integrando funzionalità di AI generativa (al momento in beta) che consentono di creare design da prompt testuali anche direttamente in Adobe Express.