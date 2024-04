Oracle lancia nuove funzionalità GenAI integrate in Fusion Cloud Customer Experience

Oracle ha annunciato nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI) all’interno di Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) per aiutare gli esperti di marketing, i responsabili commerciali e dei servizi pre e post-vendita ad accelerare i processi di vendita. Le nuove funzionalità AI aiuteranno le organizzazioni a generare più vendite in tempi più rapidi, automatizzando le attività più dispendiose in termini di tempo e dando modo ai professionisti aziendali di individuare, coinvolgere e servire in modo più preciso i clienti.

“L’AI sta dimostrando continuamente la sua capacità di migliorare l’esperienza utente e stiamo solo iniziando a vedere cosa può fare questa tecnologia per l’assistenza clienti, le vendite e il marketing“, ha dichiarato Katrina Gosek, VP Product Strategy, Oracle Cloud CX. “Le nuove funzionalità AI integrate in Oracle Cloud CX consentiranno alle organizzazioni di migliorare la soddisfazione dei clienti e incrementare le vendite automatizzando i processi che consentono ai professionisti del marketing, delle vendite e dei servizi di dedicare tempo alla qualità e ad attività più significative, grazie a una tecnologia che aiuta a coinvolgere e servire gli acquirenti in modo più preciso“.

Grazie anche a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e ai suoi principali servizi AI, Oracle supporta già oltre 50 casi d’uso di AI generativa integrati nelle Oracle Fusion Applications Suite, sempre nel rispetto della privacy e della sicurezza dei dati aziendali e di quelli dei clienti. Con OCI Generative AI Service, i dati dei clienti non vengono infatti condivisi con i fornitori di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, large language model) né possono essere visualizzati da altri clienti. Inoltre, il cliente è l’unica entità a cui è consentito utilizzare i modelli LLM personalizzati addestrati sui propri dati. Per proteggere ulteriormente le informazioni riservate, nei flussi di lavoro delle Oracle Fusion Cloud Applications viene direttamente incorporata una sicurezza “role-based” (basata sui ruoli) che suggerisce quei contenuti che gli utenti finali possono visualizzare.

Le nuove funzionalità AI di Oracle Cloud CX espandono ulteriormente le funzionalità AI delle applicazioni Fusion Cloud, che aiutano le organizzazioni a essere più competitive, aumentare la produttività e ridurre i costi del business.

Le nuove funzionalità AI in Oracle Cloud CX

Gen AI Assisted Answer Generation: consente agli operatori dei servizi pre- e post-vendita di ridurre i carichi di lavoro creando automaticamente risposte “context-aware” (sensibili al contesto) alle domande dei clienti. Questa nuova funzionalità di intelligenza artificiale generativa in Oracle Service migliorerà i tempi di risposta e libererà tempo, dando modo ai professionisti di concentrarsi su scenari più complessi sfruttando Oracle Digital Assistant per gestire le richieste dei clienti e rispondere al meglio.

“Le risorse umane a supporto dei servizi sono limitate, quindi è fondamentale che le organizzazioni possano prevedere, pianificare e attivare in modo proattivo quelle parti che possono essere automatizzate. Questo consente anche di dedicare tempo ad attività più complesse e business-critical che solo un essere umano può svolgere“, ha dichiarato Aly Pinder, VP Research, IDC. “Questi aggiornamenti a Oracle Service dimostrano come i modelli di intelligenza artificiale e machine learning possano migliorare la customer experience e migliorare l’efficienza e la produttività degli operatori dei servizi”.

Parte di Oracle Fusion Applications, Oracle Cloud CX aiuta le organizzazioni a connettere dati e flussi di lavoro tra marketing, vendite e assistenza pre- e post-vendita per rendere significativa ogni interazione con i clienti.