Adobe Express e ChatGPT: AI generativa per la creazione di contenuti

Con l’esplosione della comunicazione visiva e dello storytelling, i marketer, i creativi e le aziende di ogni dimensione devono creare contenuti che li aiutino a distinguersi in un panorama affollato; tuttavia, a molti mancano il tempo, le risorse e l’esperienza con gli strumenti creativi per dare vita alle loro idee attraverso contenuti differenziati: Adobe Express è stato creato per rispondere a queste esigenze.

In qualità di applicazione per la creazione di contenuti basata su AI, facile da usare e all-in-one, Adobe Express è stata progettata per rivoluzionare il modo in cui i professionisti creano contenuti di spicco. E ora Adobe vuole offrire ancora più possibilità creative a milioni di utenti, grazie al nuovo Adobe Express GPT per ChatGPT, che fa parte della crescente collezione di custom GPT disponibili per gli abbonati a ChatGPT Plus, Team ed Enterprise.

L’intelligenza artificiale generativa sta creando nuove opportunità per l’espressione creativa e unisce creatività e produttività in modi più interconnessi e complementari che mai, sottolinea Adobe. E con il nuovo Adobe Express GPT per ChatGPT, tutto ciò che serve per iniziare è un’idea e le proprie parole.

All’interno di Adobe Express GPT, è possibile inserire un prompt relativo a ciò che si desidera creare (ad esempio, un volantino o un post su Instagram), l’oggetto (ad esempio un annuncio o un invito) e altri dettagli pertinenti (ad esempio colori specifici, immagini preferite e qualsiasi altro elemento di fantasia).

Express GPT cerca quindi in una collezione di oltre 200.000 template progettati professionalmente dai migliori artisti di Adobe e risponde con una collezione che corrisponde alla richiesta dell’utente. Con un solo clic su uno di questi modelli, è possibile portare il progetto selezionato in Adobe Express per il design, la modifica, l’esportazione o la pubblicazione.

All’interno di Adobe Express, è possibile “parlare” con le funzioni di AI generativa di Adobe Firefly, come Text to Image per creare nuove immagini e Generative Fill, che semplifica la rimozione o la sostituzione di oggetti con poche parole.

È inoltre possibile accedere a un’enorme libreria di risorse dal design accattivante, tra cui splendidi template video e multipagina, oltre 28.000 font Adobe e centinaia di migliaia di video, brani musicali, immagini e altro ancora di Adobe Stock.