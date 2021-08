Calendly for Enterprise, la piattaforma di scheduling per le imprese

Calendly è una piattaforma di scheduling fondata nel 2013 con l’obiettivo di risolvere un punto dolente su cui tutti i team fanno, chi più che meno, fatica: trovare un momento per incontrarsi.

Questa soluzione è arrivata ora a supportare circa 300 milioni di meeting per milioni di utenti in tutto il mondo e oltre 50.000 marche, tra cui: Visa, Compass, Lyft, L’Oreal e Dropbox.

Calendly fa da hub per pianificare le riunioni in modo professionale ed efficiente, eliminando la seccatura e la necessità di continui scambi delle e-mail, avanti e indietro. Il team di sviluppo afferma con soddisfazione di aver raggiunto il risultato di sostituire il processo di pianificazione manuale con un semplice link.

Ma la giovane società non si è seduta sugli allori e ha continuato a lavorare. Lungo il percorso di crescita, ha imparato che le grandi aziende hanno esigenze di pianificazione diverse dagli individui e dai piccoli team.

Le imprese hanno bisogno di strumenti che le aiutino a connettersi con i loro clienti e partner in modo rapido e coerente, sicuro e scalabile.

La velocità e la coerenza nelle interazioni con clienti, candidati e di supporto sono più critiche che mai per le imprese e le inefficienze nella pianificazione hanno un impatto negativo diretto sugli obiettivi strategici.

Ed è per questi motivi che la società ha lanciato Calendly for Enterprise: un’offerta più sicura e flessibile costruita appositamente per team e organizzazioni di grandi dimensioni.

Il nuovo piano Calendly for Enterprise è progettato per soddisfare le esigenze complesse e in continua evoluzione del business delle grandi imprese con potenti funzionalità team-based, robusti controlli amministrativi e sicurezza e conformità di livello enterprise.

Il team di sviluppo si è concentrato sull’espandere le caratteristiche del prodotto per soddisfare meglio le esigenze di sicurezza, compliance, privacy e affidabilità delle organizzazioni più grandi, senza sacrificare l’esperienza intuitiva che i team apprezzano della piattaforma.

Così come a introdurre nuove funzionalità che aiutano i team a pianificare le riunioni più velocemente.

Ad esempio, con la funzione intelligent routing è possibile definire campi e logiche personalizzate per garantire che ogni prospect, candidato o cliente si colleghi automaticamente al giusto membro del team.

La funzione consente di indirizzare i visitatori a prenotare con determinate persone o team in base a una serie di condizioni, come la posizione o le dimensioni dell’azienda, o connettere Salesforce o HubSpot CRM per abbinare gli account a un membro del team che è già assegnato a loro.

Gli user group consentono agli amministratori di organizzare e gestire i membri della loro organizzazione Calendly su larga scala. I Workflows for teams consentono agli amministratori di aggiungere comunicazioni automatizzate per i tipi di eventi dei loro team, come ad esempio demo di vendita o colloqui.

E con la reportistica e le dashboard è possibile far emergere insight chiave come i tassi di cancellazione, il totale delle riunioni e le riprogrammazioni in tutto il team. Il tutto, con caratteristiche di sicurezza di livello enterprise.

Infine, siccome Calendly è più utile quando funziona di concerto con tutti gli altri strumenti utilizzati per le interazioni con clienti, candidati e partner, la società ha lavorato sul rafforzamento dell’ecosistema di partner.

Ad esempio con le integrazioni con Slack e Zoom. E, al fine di creare flussi di lavoro personalizzati, con l’integration marketplace che contiene API aperte e oltre 70 applicazioni aziendali tra cui: Salesforce, Stripe, HubSpot, Intercom e altri.