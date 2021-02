Calendly, il nuovo modo di organizzare i meeting

Calendly è uno strumento di pianificazione automatica potente ma semplice, che aiuta a organizzare i meeting in modo più efficiente, senza dover scambiare ripetute email con messaggi che vanno avanti e indietro all’infinito.

Per assistere gli utenti nelle loro programmazioni quotidiane Calendly offre una user experience fluida e senza attriti e fornisce anche integrazioni con le più diffuse e importanti soluzioni utilizzate in ambito lavorativo: i calendari di Google, Office 365 e Outlook così come applicazioni quali Salesforce, Stripe, PayPal, Google Analytics, GoToMeeting e Zapier.

Con una configurazione semplice, è possibile impostare in Calendly le proprie preferenze di disponibilità, in modo che il resto del lavoro di pianificazione possa essere automatizzato.

La soluzione offre opzioni di controllo flessibili per impostare margini di tempo tra le riunioni, prevenire i meeting dell’ultimo minuto, creare tipi di eventi riservati e altro ancora.

Calendly include funzionalità smart di rilevamento del fuso orario per gestire gli inviti e supporta vari tipi di meeting: individuali, del team, di gruppo e così via. L’esperienza di scheduling è arricchita da e-mail e messaggi di conferma e di promemoria per migliorare sia la comunicazione che i tassi di mancata partecipazione degli invitati.

La piattaforma offre strumenti per potenziare il team con un flusso di lavoro snello e produttivo.

Le pagine dei team forniscono una vista unificata dei vari tipi di eventi, permettendo agli invitati di programmare per persona, argomento o evento pertinente.

Le funzioni di visualizzazione delle metriche e reportistica consentono poi di ottenere insight sull’engagement degli invitati e di tracciare l’attività di scheduling.

Oltre alle integrazioni con varie app e piattaforme, con Calendly è possibile consentire ai propri clienti di pianificare i meeting direttamente dal sito web della propria azienda; si possono anche creare integrazioni personalizzate con l’API di Calendly.

Calendly propone vari piani di abbonamento, di cui uno Basic gratuito e due a pagamento, Premium e Pro.