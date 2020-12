Assoit, il futuro del printing plasmato dallo smart working

Il 2020 sta per terminare e l’emergenza Covid-19 ha cambiato in molti aspetti il modo di lavorare, accelerando smart working e trasformazione digitale, con un profondo impatto sul mondo printing.

Tino Canegrati, presidente di Assoit, ha presentato i risultati di una ricerca condotta dal Centro Studi Assoit e perquesto molto autorevole, rappresentando tutta l’industria del settore stampa.

Il futuro del printing è smart, sottolinea Canegrati. Dopo una contrazione del 10,8% registrata nel 2020, soprattutto a causa del lockdown di inizio anno, Assoit prevede per il 2021 una ripresa del fatturato (+5%) che proseguirà, seppur con ritmi ridotto, nel 2022 (+2%)

I servizi di stampa gestita traineranno la ripresa, e perfino nel 2020 questa importante componente ha mantenuto e anzi leggermente aumentato il proprio peso specifico.

Il futuro sarà disegnato dallo smart working, sottolinea con decisione Assoit: un modello che è stato di fatto imposto dalla emergenza sanitaria.

Il patrimonio di stampanti si sta rapidamente riconfigurando, per adattarsi ad un elemento nuovo: l’Hybrid Workplace.

La continuità del printing è quindi stata sottoposta a profondi processi di trasformazione digitale; i dispositivi di stampa devono sapersi adeguare ad ambienti – spesso domestici – con requisiti ambientali e di ingombro decisamente diversi da quelli di una stampante o multifunzione dipartimentale.

Abbiamo chiesto a Canegrati se questo implicasse anche il ripensamento delle lineup di prodotto per i player del settore, e la risposta è stata affermativa. Il manager italiano, con molto realismo, ha ricordato come da sempre l’industria si è saputa plasmare sulle mutate esigenze dei clienti.

L’esempio fatto da Canegrati sulla creazione di veicoli come le city car per rispondere alle criticità degli spostamenti nelle metropoli è coerente con la trasformazione di ambienti lavorativi sempre più frammentati e di dimensioni ridotte.

Il presidente di Assoit si è mostrato sereno e positivo sulle prospettive future: le sfide che il canale e gli MSP si troveranno ad affrontare non saranno semplici e per molti aspetti inedite, ma al tempo stesso si aprono interessanti opportunità di business.

Un ulteriore parametro positivo in prospettiva è l’avvicinamento delle giovani generazioni all’uso delle stampanti. Non è un mistero che molti studenti fossero poco avvezzi a stampare, ricevendo il materiale già pronto in ambito scolastico. Sono innumerevoli i nuclei familiari che si sono dotati di stampanti o multifunzione, e per tutto il periodo dal primo lockdown ad oggi la crescita di stampe in ambito home ha almeno parzialmente compensato la drastica riduzione avvenuta nelle tradizionali sedi lavorative.

Il mercato printing ha quindi dimostrato una generale tenuta, anche rispetto agli effetti del lockdown e l’outlook per i prossimi due anni indica una ripresa per il 2021 e il 2022 motivata da una transizione di approccio e valore da pagina a documento, in sintonia con la tendenza ad avere oggi un “IT as a Service”.

Traino per la vendita saranno lo studio di soluzioni adeguate alle recenti necessità e la completa integrazione di questi servizi con le funzionalità dei processi documentali. Il documento è ormai riconosciuto come elemento di valore e in questa logica diventano premianti le funzioni per gestirlo e scansionarlo.

Emerge dalle interviste svolte durante la ricerca una previsione unanime: assisteremo a una trasformazione “liquida” anche del posto di lavoro per cui l’utilizzo dello smart working sarà un modello duraturo, al quale sono orientate molte aziende.

Secondo Assoit, si aprono quindi inaspettate opportunità. Fornitori e canale sono chiamati ad essere i driver di questo cambiamento, in un mercato che ha oggi maggiore consapevolezza dei vantaggi offerti dall’utilizzo dei sistemi di acquisizione e stampa.