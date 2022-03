HP e il futuro del printing, Envy supporta gli smart worker

Sono innumerevoli i cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro durante la pandemia, e il printing non è certo immune. Com’è cambiato il modo in cui gli utenti utilizzano le proprie stampanti? quali sono le prospettive per il mercato? Ne abbiamo parlato con Rossella Campaniello, Printing System Business Director di HP Italy

Envy Inspire è la prova tangibile della fiducia di HP nel mercato domestico per il settore printing. Quali sono le vostre prospettive, e com’è cambiato il consumatore a causa della pandemia?

La pandemia ha accelerato esponenzialmente un processo di trasformazione digitale già in corso, contribuendo a trasformare le abitudini di professionisti, famiglie e studenti. Siamo passati rapidamente da una situazione statica come il lavoro in ufficio, allo smart working e oggi all’ormai diffuso modello di lavoro ibrido.

Secondo alcune stime, c’è stato un passaggio repentino da 500mila a 8 milioni di lavoratori in remoto, nella prima parte del 2020: un’evoluzione che ha modificato il nostro rapporto con il lavoro, ma anche con lo studio e con la gestione dei dispositivi e dei documenti. Non solo l’utilizzo dei computer, ma anche quello delle stampanti si è ridisegnato alla luce degli effetti della situazione post-pandemica ed è destinato a continuare… Siamo nell’era dell’ibrido e i dispositivi tecnologici – i cosiddetti end point – sono per tutti la base essenziale del lavoro e non solo, basti pensare che quasi l’86% delle famiglie utilizza la propria stampante nella quotidianità. In questo contesto HP Envy Inspire con HP+ è progettata proprio per soddisfare le diverse esigenze in costante evoluzione per il lavoro, lo studio e il tempo libero grazie alle capacità di stampa fotografica evoluta e alle numerose funzionalità. HP Envy Inspire con HP+, l’innovativo ecosistema basato sul cloud, offre il nostro sistema di home printing più versatile. HP+ si compone di tre elementi chiave: un hardware leader di categoria rappresentato dalle nuove stampanti HP; HP Instant Ink, il servizio di HP che permette di risparmiare sull’approvvigionamento dell’inchiostro (cartucce e toner) e di riceverlo automaticamente a casa e HP Smart, l’app di stampa fra le migliori del settore, ora nel cloud.

Ci troviamo in un nuovo futuro del printing e HP Envy Inspire con HP+ soddisfa tutte le richieste dei nuovi stili di vita ibridi delle famiglie e dei consumatori che mai come oggi sono alla ricerca di servizi e soluzioni sempre più smart. In futuro usciranno infatti altri modelli compatibili con quello che nell’ottica dell’azienda diventerà uno standard per la stampa in famiglia e negli small business.

Soluzioni come l’app e come HP Instant Ink si traducono in un cambio di prospettiva per le stampanti anche in ambito SOHO, avvicinandolo a modelli as a service più consueti nel mercato business. I vantaggi in termini di customer experience sono evidenti. Come ha risposto la customer base a queste novità?

L’incremento significativo registrato per il servizio HP Instant Ink e il numero di utenti dell’app dimostrano che con il periodo pandemico la tendenza del consumatore si è spostata verso un modello di servizio legato alla stampa piuttosto che al semplice acquisto di una stampante.

Nello specifico, il vantaggio offerto da HP Instant Ink ai milioni di utenti in tutto il mondo, è il risparmio sull’approvvigionamento dell’inchiostro (cartucce e toner) poiché la stampante riconosce quando sta per terminare e, tramite la connessione Internet, effettua l’ordine. Con HP+, i clienti beneficiano di una prova di 6 mesi di inchiostro o toner se si esegue l’iscrizione al servizio entro 7 giorni dalla configurazione della stampante. Successivamente è possibile cancellare la sottoscrizione – dopo i 6 mesi iniziali verrà applicata una tariffa mensile in caso di mancata cancellazione – o, sulla base delle proprie esigenze di stampa, proseguire con una sottoscrizione mensile che consente risparmi fino al 70% su inchiostro e fino al 50% su toner originali HP.

Anche l’app HP Smart, fra le più semplici e complete del settore, con i suoi 48 milioni di utenti attivi mensili, garantisce funzioni di stampa avanzate come ad esempio la stampa o la scansione da remoto, l’accesso via app a documenti in Google Drive, iCloud, DropBox e altri sistemi di storage remoto. HP Smart permette inoltre di modificare i documenti e svolgere in autonomia funzioni che precedentemente richiedevano un hardware dedicato, come ad esempio l’invio di fax direttamente dallo smartphone. La app prevede anche una serie di shortcut per iOS e Android che si integrano con i servizi in cloud.

La pagina personale di HP+, infine, consente di tenere sotto controllo i livelli di inchiostro e l’abbonamento sottoscritto, senza dimenticare un elemento indispensabile parlando di cloud: la gestione della sicurezza e privacy grazie ad alcune funzionalità fondamentali per garantire a tutti i diversi componenti della famiglia che utilizzano una stampante HP il più efficiente ed efficace livello di sicurezza.

Periodicamente insidiato da trasformazione digitale e dematerializzazione documentale, il printing sta dimostrando un’insospettabile resilienza. Qual è la vostra posizione e come vi aspettate che evolva il mercato?

Il rapido cambiamento a cui abbiamo assistito e l’accelerazione nell’uso della tecnologia digitale hanno dimostrato l’attualità, l’importanza ed il valore del printing. In questo scenario HP ha saputo rispondere alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori con un’offerta specifica e nuovi servizi in grado di assicurare un reale beneficio. La stampante è un dispositivo che ci accompagna in varie fasi della giornata, nella vita personale come in quella lavorativa. Un cambio di paradigma che continuerà a richiedere nuovi servizi a valore aggiunto. Confidiamo in un ritorno alla crescita della domanda di soluzioni di acquisizione e stampa che sapranno rispondere alle nuove richieste di print as a service e al processo di digitalizzazione in corso.

Leggi tutti i nostri articoli su HP