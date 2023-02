Apple Pay Later, il rilascio del nuovo servizio potrebbe essere imminente

La società di Cupertino aveva annunciato il servizio Apple Pay Later alla Wwdc 2022, la conferenza annuale degli sviluppatori che si è tenuta a giugno dello scorso anno.

L’annuncio era arrivato contestualmente alla presentazione di iOS 16, la nuova versione del sistema operativo di iPhone.

Nel frattempo, il software di sistema di iPhone è arrivato alla release iOS 16.3, ma il nuovo servizio di pagamento di Apple non ha ancora debuttato, per lo meno pubblicamente.

Apple Pay Later è un servizio di tipo “buy now, pay later” (acquista ora, paga dopo), che consente ai clienti di suddividere l’acquisto in quattro pagamenti uguali nell’arco di sei settimane, senza interessi o commissioni da pagare.

Il servizio è disponibile per gli acquisti in app e online quando i clienti effettuano il check-out con Apple Pay, ed è inoltre integrato in Wallet, l’app per iPhone e Apple Watch: in questo modo, gli utenti possono facilmente tenere traccia di quanto devono e quando.

Al momento, Apple indica ufficialmente il servizio come in arrivo (non è ancora disponibile) per i “richiedenti qualificati negli Stati Uniti”. Il servizio, secondo le indiscrezioni, sarebbe in una fase di test interno da parte di Apple.

Secondo gli ultimi rumor, il rilascio del servizio Apple Pay Later potrebbe essere imminente: in ogni caso, almeno inizialmente, è molto probabile che la disponibilità sia ancora limitata agli Stati Uniti.

Il tech reporter Mark Gurman ha scritto su Bloomberg che Apple avrebbe esteso i test interni alle migliaia di dipendenti della rete retail dell’azienda. La cosa potrebbe indicare che la nuova opzione di pagamento sia vicina al rilascio pubblico.

Nelle centinaia di Store fisici che Apple ha negli Stati Uniti, i dipendenti sarebbero più di 80.000: si tratterebbe dunque di una fase ancora di test interno, ma su scala abbastanza ampia da far ritenere probabile una disponibilità pubblica non più troppo lontana.

Lo stesso Tim Cook, CEO di Apple, nel contesto dell’annuncio dei risultati del trimestre, aveva dichiarato ad alcuni giornalisti che il servizio Apple Pay Later sarebbe stato disponibile presto.

A quanto pare, dunque, Apple starebbe per fare il suo passo successivo nell’offerta di servizi fintech agli utenti finali.