iOS 16.3, Apple rilascia il nuovo sistema operativo di iPhone

È ora disponibile per tutti gli utenti, dopo il periodo in beta test e gli indizi della scorsa settimana, il nuovo aggiornamento del sistema operativo di iPhone: iOS 16.3.

Apple ha avviato la distribuzione della versione definitiva di iOS 16.3 che, come di consueto, è disponibile in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Di seguito riportiamo le note di rilascio di Apple, che accompagnano l’update iOS 16.3 (le evidenziazioni in grassetto sono nostre).

L’aggiornamento include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

Il nuovo sfondo Unità onora la storia e la cultura black per celebrare il mese della storia dei neri. La protezione avanzata dei dati per iCloud espande a 23 il numero totale di categorie di dati di iCloud protette tramite la crittografia end‑to‑end, inclusi i backup iCloud, Note e Foto. In questo modo, le tue informazioni rimarranno al sicuro anche nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati sul cloud . Le chiavi di sicurezza per l’ID Apple consentono agli utenti di migliorare la protezione dell’account grazie alla richiesta di una chiave di sicurezza fisica come parte della procedura di accesso basata sull’autenticazione a due fattori sui nuovi dispositivi. È stato aggiunto il supporto per HomePod (2ª generazione) . Per effettuare chiamate tramite “ SOS emergenze ”, è ora necessario tenere premuti il tasto laterale e uno dei tasti del volume e poi rilasciarli, al fine di evitare chiamate di emergenza accidentali. È stato risolto un problema in Freeform per il quale alcuni tratti nei disegni creati con Apple Pencil o con un dito potevano non essere visualizzati nelle lavagne condivise. È stato risolto un problema per il quale lo sfondo poteva apparire nero sulla schermata di blocco. È stato risolto un problema per il quale potevano essere visualizzate temporaneamente alcune righe orizzontali durante la riattivazione di iPhone 14 Pro Max. È stato risolto un problema per il quale il widget dell’ app Casa sulla schermata di blocco non mostrava correttamente lo stato dell’app. È stato risolto un problema per il quale Siri poteva non rispondere correttamente alle richieste di brani. Sono stati risolti alcuni problemi per i quali le richieste a Siri in CarPlay potevano non essere comprese correttamente.



Come anticipato, arrivano dunque con iOS 16.3 alcune nuove funzionalità, come le chiavi di sicurezza per l’ID Apple e l’espansione della protezione avanzata dei dati per iCloud.

In più, sono presenti diverse correzioni di errori e miglioramenti. Così come aggiornamenti per la sicurezza di iPhone.