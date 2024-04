Apple, evento speciale il 7 maggio: nuovi iPad Pro in arrivo?

Apple ha annunciato un evento speciale online per il 7 maggio 2024 alle ore 7 am PT: potrà essere seguito sul sito dell’azienda e sull’app Apple TV.

La società di Cupertino sta anche inviando inviti ai rappresentanti del mondo dei media, ma sembra che l’evento sarà esclusivamente online e che non ci sarà un appuntamento in presenza.

Il lancio dell’evento è accompagnato dalla tagline “Let Loose“: l’immagine, con una rappresentazione grafica che ricorda molto da vicino la penna digitale Apple Pencil, suggerisce l’ipotesi che la famiglia di prodotti protagonista del prossimo evento sarà l’iPad.

Come solitamente accade per la società di Cupertino, non ci sono conferme né anticipazioni ufficiali su quali saranno le novità che verranno annunciate. Tuttavia, oltre all’indizio presente nella grafica, a far pensare ai nuovi iPad è anche una lunga serie di rumor che si rincorrono ormai da un po’ di tempo, sulle prossime generazioni dei tablet di Apple. A un certo punto, le indiscrezioni circolate avevano suggerito anche l’ipotesi che i nuovi iPad Pro potessero uscire già a marzo.

Non è dato sapere se le voci semplicemente non avessero alcuna consistenza concreta, o se invece ci sia stato un qualche ritardo nella produzione. I rumor più recenti continuano a dare come probabile l’annuncio da parte di Apple dei nuovi modelli del tablet – nello specifico, di iPad Pro e iPad Air – e forse anche nuove versioni aggiornate di alcuni accessori, tra cui proprio la Apple Pencil e la tastiera Magic Keyboard.

Sempre secondo i rumor, la nuova versione di iPad Pro potrebbe arrivare con i chip M3 e schermi OLED, tra le principali novità.

La nuova Apple Pencil potrebbe invece presentare il supporto per la funzionalità Find Me di Apple e alcuni pensano anche un certo grado di supporto per visionOS, il sistema operativo dell’headset Apple Vision Pro.

Il prossimo iPad Air secondo alcuni rumor potrebbe essere proposto anche nel nuovo form factor da 12,9” e con un displai mini-LED.

Al momento, sono solo voci e congetture: sapremo tutto il 7 maggio.