Nuovi Photoshop e Firefly: Adobe traccia il futuro della creatività e dell’AI generativa

Adobe sta portando il MAX, la conferenza mondiale sulla creatività, in nuovi mercati in tutto il mondo, con la prima tappa a Londra per condividere le principali novità di prodotto e confrontarsi con la community dei creativi.

Per quanto riguarda le novità di prodotto, in occasione della conferenza Adobe ha svelato il futuro della creatività e dell’intelligenza artificiale con innovazioni e funzionalità sorprendenti che ampliano la creatività per tutti. I creativi e le aziende di tutto il mondo si focalizzano sulla costruzione del proprio brand e sul coinvolgimento del pubblico attraverso la creatività e contenuti più interessanti.

Adobe è in prima linea in questa enorme opportunità di mercato, introducendo continue innovazioni di intelligenza artificiale in Creative Cloud e Adobe Express, aiutando a rimuovere il “blocco da pagina bianca” e offrendo agli utenti una capacità di espressione creativa potente e accessibile.

Al MAX di Londra, Adobe ha annunciato il nuovo Photoshop (beta), con gli ultimi progressi del Riempimento generativo ora con l’Immagine di riferimento per offrire maggiore potenzialità e nuovi significativi gradi di controllo creativo per tutti gli utenti di Photoshop. L’integrazione di Generate Image accorcia la distanza tra la pagina bianca e risultati sorprendenti, in modo che gli utenti di ogni livello abbiano gli strumenti necessari per sbloccare la loro creatività.

L’azienda ha presentato inoltre la prossima major release della famiglia di modelli di AI generativa creativa di Adobe, Firefly Image 3 Foundation Model (beta), che secondo la società americana rappresenta un avanzamento dello stato dell’arte della generazione di immagini con l’AI che porta nuovi livelli di espressione creativa e di controllo per tutti gli utenti.

Dal lancio di Adobe Firefly, avvenuto nel marzo del 2023, sono state create oltre 7 miliardi di immagini, mentre l’IA generativa ha determinato una crescita significativa degli utenti e dell’utilizzo di Photoshop ed Express, sottolinea l’azienda. La nuova architettura dell’ultima generazione del Foundation Model Firefly Image 3 alimenta la crescente serie di funzionalità generative di Photoshop.

Adobe continua a portare Firefly direttamente nei flussi di lavoro della Creative Cloud, con Text to Image ora disponibile in InDesign e nuove funzionalità per le aziende.

Inoltre, Adobe ha dimostrato come Adobe Express ha il potenziale di trasformare i flussi di lavoro mobili nella creazione di contenuti e nel marketing, portando la magia dell’intelligenza artificiale generativa Firefly dal desktop al mobile. Milioni di utenti in tutto il mondo si rivolgono a Express per creare più contenuti che mai, con un numero di creazioni più che raddoppiato solo nell’ultimo anno. Con la potenza e le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale generativa e per foto, design e video in un editor di contenuti all-in-one, l’applicazione mobile Adobe Express offre a tutti la possibilità di produrre contenuti di alta qualità dalla comodità dei propri dispositivi mobili.

“Il flusso costante di innovazioni di Adobe nel campo dell’intelligenza artificiale generativa sta stimolando la domanda di tutta la community creativa, dagli studenti ai professionisti della creatività e alle aziende Fortune 500“, ha dichiarato David Wadhwani, presidente del Digital Media Business di Adobe. “Con l’ultima versione di Photoshop, il nuovo modello Firefly Image 3 e il recente lancio delle applicazioni mobili Express, stiamo portando la potenza dell’intelligenza artificiale ai creator quando e dove ne hanno bisogno“.

Le innovazioni della Creative Cloud presentate all’Adobe MAX di Londra

Il nuovo Photoshop è dotato di Riempimento generativo avanzato ora con la funzione Reference Image, che offre un maggiore controllo ai creator e nuove potenzialità a tutti gli utenti di Photoshop. La generazione d’immagini con l’AI arriva in Photoshop: con Generate Image gli utenti di ogni livello di esperienza hanno ora gli strumenti necessari per dare il via alla propria creatività.

Potenziate da Adobe Firefly Image 3 Foundation Model, secondo l’azienda queste innovazioni inaugurano una nuova era dell’applicazione di editing che già è tra i software leader nel suo campo, con potenti capacità di intelligenza artificiale generativa profondamente integrate nei flussi di lavoro che i creatori di contenuti conoscono e apprezzano.

Firefly Image 3 – sottolinea Adobe – apporterà enormi miglioramenti alla qualità e al controllo del modello foundation per le immagini. Questo include generazioni di immagini di qualità superiore, una migliore comprensione dei prompt, nuovi livelli di dettaglio e varietà e miglioramenti significativi che consentono una rapida espressione e ideazione creativa.

Il nuovo modello Firefly di Adobe offre una qualità fotorealistica mai vista prima, afferma l’azienda, con una migliore illuminazione, miglior posizionamento, attenzione ai dettagli e progressi nella visualizzazione del testo. Con ogni nuovo modello foundation, Adobe rilascia la tecnologia in versione beta alla sua community in modo che i creativi professionisti possano fornire un feedback e far progredire i risultati.

Le nuove app Adobe Express sono ora disponibili per tutti gli utenti su web e mobile: portano le funzionalità alimentate dall’intelligenza artificiale generativa Adobe Firefly direttamente nelle mani di milioni di creatori di contenuti, ovunque essi si trovino. Funzionalità come Text to Image, Text Effects, Generative Fill e Text to Template consentono ai creator di generare istantaneamente immagini e design sorprendenti, di inserire, rimuovere e sostituire persone o oggetti e di creare contenuti che attirano l’attenzione a partire da un semplice prompt di testo.

Adobe continua a portare Firefly direttamente nei flussi di lavoro che i creatori di contenuti utilizzano ogni giorno e ora Firefly Image 3 Foundation Model arriva anche in InDesign con Text to Image (beta), aprendo una nuova era del design professionale. Text to Image accelera i flussi di lavoro quotidiani della stampa e dell’editoria digitale e accelera l’ideazione e la creazione in modo che gli utenti di InDesign possano creare contenuti sorprendenti in pochi secondi.

Nuove funzionalità creative per le aziende: Adobe ha recentemente presentato Adobe Firefly Services e Custom Models per cambiare radicalmente il modo in cui i brand creano e producono contenuti personalizzati su scala. Inoltre, le aziende possono ora sfruttare la potenza di Firefly Image Model 3 nell’ultima edizione di Adobe Creative Cloud for Enterprise.

Tra le nuove funzionalità vi sono gli Object Composites, che consentono ai team creativi di fondere senza problemi prodotti e oggetti in scene generative di alta qualità in pochi secondi, e gli Style Kit, che aiutano i team a creare template per i prompt di Firefly, asset di riferimento, librerie comuni e altro ancora per scalare contenuti di AI generativa coerenti in tutta l’azienda.