Apple annuncia i risultati del trimestre: calo del 5% rispetto all’anno scorso

Apple ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2023, conclusosi il 31 dicembre 2022.

L’azienda ha registrato un fatturato trimestrale di 117,2 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,88 dollari.

Un calo del 5%, e in generale un segno meno, fa notizia per Apple, ma ci sono anche segnali positivi che provengono da Cupertino, e chiaramente i vertici dell’azienda mettono l’accento su questi.

“Mentre tutti noi continuiamo a navigare in un contesto difficile, siamo orgogliosi di avere la nostra migliore gamma di prodotti e servizi di sempre e, come sempre, rimaniamo concentrati sul lungo termine e guidiamo con i nostri valori in tutto ciò che facciamo.

Nel trimestre di dicembre abbiamo raggiunto un importante traguardo e siamo entusiasti di comunicare che ora abbiamo più di 2 miliardi di dispositivi attivi che fanno parte della nostra base installata in crescita”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple.

“Abbiamo stabilito un record assoluto di fatturato di 20,8 miliardi di dollari nel nostro business dei servizi e, nonostante il difficile contesto macroeconomico e i significativi vincoli di fornitura, abbiamo incrementato il fatturato totale dell’azienda a valuta costante.

Nel trimestre abbiamo generato un flusso di cassa operativo di 34 miliardi di dollari e restituito oltre 25 miliardi di dollari agli azionisti, continuando a investire nei nostri piani di crescita a lungo termine“, ha dichiarato Luca Maestri, CFO di Apple.

Come ha sottolineato Tim Cook, se da un lato, nei risultati delle net sales, la flessione è da attribuire ai prodotti, i servizi hanno registrato una performance positiva, con i 20,8 miliardi contro i 19,5 miliardi dello stesso trimestre del 2021.

Tra i prodotti, le vendite sono in calo per tutti – iPhone, Mac e device – tranne che per iPad, che ha fatto invece registrare una crescita nel trimestre. A certificare il trend negativo di vendite degli smartphone è Ondia, che in un recente report ha comunque evidenziato come il calo di Apple sia meno marcato rispetto a quello dei principali competitor, come potete vedere qui sotto