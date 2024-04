Klarna utilizza l’AI per redigere l’elenco dei prodotti che resistono alle mode

Klarna, provider globale di pagamenti e di servizi per lo shopping assistiti da intelligenza artificiale, ha lanciato l’”Untrend Report“, un’analisi completa dei principali prodotti che resistono alle mode, sono commercializzati da brand riconosciuti per la loro sostenibilità ambientale da Good on You e che hanno ricevuto un badge di consapevolezza da Clarity AI.

In occasione dell’Earth Day, lo studio realizzato tramite la tecnologia AI di Klarna, ha esaminato migliaia di articoli e anni di dati di vendita per individuare gli item nei settori moda, casa e tecnologia che mantengono invariato il loro fascino, suggerendo che possono essere acquistati una sola volta, se scelti con cura. Tale rapporto si inserisce in un contesto più ampio, dato che una ricerca condotta da Klarna ha rivelato che sempre più consumatori considerano l’intelligenza artificiale come un aiuto prezioso nella presa di decisioni d’acquisto più intelligenti.

La ricerca di Klarna ha rivelato infatti che il 76% dei clienti ha dichiarato che trarrebbe beneficio da un assistente agli acquisti AI che consigliasse automaticamente sostituti più sostenibili per i loro acquisti nei settori fashion, tech e di articoli per la casa. Il 66% ha inoltre risposto che spera che l’intelligenza artificiale sia la soluzione ai problemi di sostenibilità dell’industria della moda, mentre il 75.5% per il settore tecnologico.

Nonostante la maggiore consapevolezza, il 56.5% incontra ancora ostacoli nel fare acquisti sostenibili a causa del prezzo più elevato di questo tipo di prodotti e per la mancanza di sufficienti (il 27.5%), spingendo così Klarna a considerare il potenziale del suo assistente AI per offrire un maggiore supporto ai clienti.

A febbraio 2024, Klarna ha reso noto che il suo assistente AI ha gestito con successo 2,3 milioni di conversazioni in 35 lingue, attualmente a supporto del servizio clienti e delle domande di carattere finanziario.

Klarna mira a potenziare questo assistente, trasformandolo in uno strumento completo per lo shopping e le finanze, che un giorno potrebbe essere in grado di consigliare prodotti rispettosi del portafoglio e del pianeta. L’“Untrend Report” rappresenta un ulteriore passo verso questo ambizioso obiettivo, sfruttando le fondamenta già gettate per aiutare i consumatori a fare acquisti più informati, come l’accesso diretto ai marchi sostenibili attraverso la mappa degli store, le informazioni sulle emissioni di CO2 relative a ogni ordine effettuato e una dashboard dedicata agli acquisti consapevoli.

Per comprendere l’impatto ambientale dei brand raccomandati nel report, Klarna ha consultato i dati di Good On You – una piattaforma indipendente di rating dei marchi – e di Clarity AI, un partner di lunga data che utilizza l’intelligenza artificiale per valutare su vasta scala le prestazioni sociali e ambientali delle aziende in diverse categorie.

Nel settore della moda sostenibile, l’intelligenza artificiale ha consigliato, in particolare, una maglietta bianca e una giacca di jeans, con la classica t-shirt di Asket e la giacca Original Trucker di Levi’s che mantengono invariata la loro popolarità nel tempo. Inoltre Levi’s, con oltre 170 anni di esperienza nel campo del denim, si impegna a produrre in modo responsabile, utilizzando materiali a basso impatto come il cotone riciclato e riducendo significativamente l’uso dell’acqua durante il processo di produzione.

In un settore noto per i suoi rapidi cambiamenti in fatto di tendenze, le scarpe da ginnastica Veja Campo Chromefree completano l’elenco degli articoli fashion senza tempo. La Campo è stata ideata per esplorare un nuovo approccio alla produzione di sneaker, che va oltre la tradizionale lavorazione della pelle, evitando di dover scegliere tra opzioni in pelle o vegane. L’elenco dei prodotti tecnologici “compra una volta, compra bene” include anche le cuffie wireless con cancellazione del rumore di Sony.

Di seguito la lista di prodotti completa dell’“Untrend Report” di Klarna:

Giacca Trucker Original di Levi’s

Intramontabile t-shirt bianca Asket

Sneakers Veja modello Campo in pelle Chrome Free

Sony WH-1000XM4 Cuffie wireless con Noise Cancelling

Bicchieri da vino rosso Essence Ittala disponibili su Nordic Nest

Portacandele Iittala Kastehelmi disponibili su Nordic Nest

A proposito del report, Sara Davidson, Responsabile della Sostenibilità di Klarna, afferma: “In occasione della Earth Week, stiamo mostrando il potenziale dell’intelligenza artificiale nel guidare i consumatori verso scelte di acquisto consapevoli ed economicamente vantaggiose. Attraverso l’Untrend Report, vogliamo incoraggiare gli acquirenti a investire in prodotti che sfuggono alle tendenze, che hanno un valore a lungo termine e che provengono da marchi green, classificati positivamente da Good on You e Clarity AI“.

L’azienda ha illustrato la metodologia adottata: è stato utilizzato uno strumento di intelligenza artificiale per analizzare i dati di vendita interni di Klarna, concentrandosi specificamente sui 10.000 articoli più venduti in sette categorie di prodotti, elencati in diverse lingue. Sono stati individuati gli articoli che hanno mantenuto una costante popolarità nel corso di quattro anni e sono stati incrociati con le valutazioni fornite dalle piattaforme di sostenibilità Good on You e Clarity AI. Successivamente, sono stati selezionati 6 prodotti per l’”Untrend Report” finale, evidenziando così la capacità dell’intelligenza artificiale di fornire consigli su prodotti appartenenti a diverse categorie.

I risultati della ricerca si basano sui risultati di un sondaggio condotto dall’agenzia di ricerca Appinio su un campione di 1.000 consumatori di informatica il 12 aprile 2024.