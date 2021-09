Amazon QuickSight Q, capire come va l’azienda in linguaggio naturale

Aws ha annunciato la disponibilità generale di Amazon QuickSight Q, una nuova funzionalità in Amazon QuickSight che offre a chiunque in un’organizzazione la possibilità di porre domande su contenuti aziendali utilizzando il linguaggio naturale e ricevere risposte accurate con visualizzazioni pertinenti che li aiutano a ottenere informazioni dai dati.

AmazonQuickSight Q non dipende da dashboard o report predefiniti per fornire visualizzazioni, il che elimina la necessità per gli analisti di business intelligence (BI) di aggiornare un dashboard ogni volta che sorge una nuova domanda aziendale, in modo che chiunque possa porre le proprie domande e ricevere risposte visive in pochi secondi.

I clienti possono perfezionare il modo in cui Amazon QuickSight Q comprende le domande (e quindi produce risposte) con un editor che elimina la necessità di una complessa preparazione dei dati prima che gli utenti possano porre domande sui dati in linguaggio naturale.

Amazon QuickSight Q utilizza l’apprendimento automatico per interpretare l’intento di una domanda e analizzare i dati corretti per fornire rapidamente risposte precise alle domande aziendali. Amazon QuickSight Q fornisce anche suggerimenti di completamento automatico per frasi chiave e termini aziendali ed esegue automaticamente il controllo ortografico e la corrispondenza acronimo/sinonimo, in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi di errori di battitura o di ricordare i termini commerciali esatti per i propri dati. Non ci sono impegni iniziali da utilizzare Amazon QuickSight Q e i clienti pagano solo per il numero di utenti o query.

Amazon QuickSight Q offre a chiunque l’accesso a potenti analisi con la possibilità di porre domande aziendali sui propri dati in linguaggio naturale e ricevere risposte accurate con visualizzazioni pertinenti in pochi secondi. Per porre una domanda, gli utenti devono semplicemente digitarla inAmazon QuickSight. Quando gli utenti iniziano a digitare le loro domande in un linguaggio naturale, Amazon QuickSight Q fornisce suggerimenti di completamento automatico per frasi chiave e termini aziendali, in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi di errori di battitura o ricordare i termini esatti nei dati aziendali.

Poichè Amazon QuickSight Q non dipende da dashboard e report predefiniti, gli utenti possono esplorare tutti i loro dati e non si limitano a porre solo una serie specifica di domande, fornendo agli utenti finali le informazioni di cui hanno bisogno in pochi secondi.

I modelli di machine learning che alimentano Amazon QuickSight Q sono pre-addestrati sui dati provenienti da vari domini (report di vendita, pubblicità e marketing, servizi finanziari, assistenza sanitaria e analisi dello sport), in modo che possano anche comprendere un linguaggio aziendale complesso e fornire risposte e visualizzazioni accurate.

Ad esempio, gli utenti delle vendite possono chiedere “Come vengono monitorate le mie vendite rispetto alla quota?” oppure i clienti al dettaglio possono chiedere “Quali sono i prodotti migliori venduti settimana dopo settimana per regione?” Amazon QuickSight Q offre ai team di BI informazioni dettagliate sulle domande a cui gli utenti finali desiderano più frequentemente una risposta, in modo che possano apportare miglioramenti ai propri modelli di dati e dashboard.

Inoltre, QuickSight Q migliora continuamente nel tempo in base alle frasi di completamento automatico selezionate dall’utente. Insieme a Amazon QuickSight Q, anche gli utenti non tecnici di un’organizzazione possono ora porre facilmente domande sui dati in linguaggio naturale e ricevere risposte visive in pochi secondi, fornendo la possibilità a chiunque di trarre vantaggio dalle visualizzazioni di BI e consentendo alle organizzazioni di trarre maggiori vantaggi dal business.