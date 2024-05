CrowdStrike e Google Cloud alleati per la cybersecurity AI-Native

CrowdStrike ha annunciato una partnership strategica ampliata con Google Cloud per alimentare i servizi di Incident Response (IR) e Managed Detection and Response (MDR) di Mandiant sfruttando la piattaforma CrowdStrike Falcon e la piattaforma Google Cloud Security Operations. La partnership si concentra sulle soluzioni all’avanguardia CrowdStrike di Endpoint Detection and Response (EDR), Identity Threat Detection and Response (ITDR) e Exposure Management.

Le intrusioni nel cloud sono cresciute del 75% nell’ultimo anno – sottolinea CrowdStrike – e gli avversari sono più veloci che mai, penetrando negli ambienti dei clienti in appena due minuti. Per proteggersi dalle moderne minacce del cloud, i clienti hanno bisogno di una soluzione di sicurezza gestita che sia olistica e intuitiva, che elimini la complessità e serva da moltiplicatore di forze per i team di sicurezza e DevOps.

La combinazione dei servizi cloud di Google basati sull’intelligenza artificiale e della piattaforma Security Operations di Google Cloud con funzionalità di ricerca proattiva delle minacce insieme alla protezione di CrowdStrike offre ai clienti i risultati di cui hanno bisogno per bloccare le compromissioni in ambienti multi-cloud e multi-vendor.

“Quando si tratta di bloccare le compromissioni nei momenti più critici dell’attacco, CrowdStrike è la tecnologia di riferimento, comprovata e riconosciuta. La nostra architettura a piattaforma unica e agente unico offre la migliore protezione del settore ed è al contempo la più semplice e veloce da implementare“, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “La nostra alleanza strategica allargata con Google Cloud è un punto di svolta per la cybersecurity: l’alimentazione dei servizi di Incident Response e Managed Detection and Response di Mandiant, leader di settore con Falcon, in sinergia con la piattaforma Security Operations di Google Cloud, integra la migliore tecnologia con un’esperienza di livello mondiale, dando alle organizzazioni l’accesso alla protezione di cui hanno bisogno per fermare le compromissioni“.

“CrowdStrike è da molti anni un grande partner tecnologico strategico sia per Mandiant che per Google Cloud“, ha dichiarato Dom Delfino, VP Global Sales di Google Cloud Security. “Siamo entusiasti di approfondire la collaborazione in Google Cloud Security con una maggiore condivisione delle informazioni sulle minacce, una più stretta integrazione tra CrowdStrike e Google Chronicle, la nostra piattaforma Hyperscale Security Operations e Mandiant Managed Defense, e alla possibilità di distribuire CrowdStrike Falcon a supporto di Mandiant Consulting”.

Per ulteriori informazioni sulla partnership CrowdStrike-Google Cloud, è possibile visitare il sito web di CrowdStrike.