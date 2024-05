Le soluzioni Salesforce sono ora disponibili sul marketplace AWS in Italia

Salesforce ha annunciato la disponibilità di alcune delle soluzioni dell’azienda sul marketplace AWS in Italia.

AWS Marketplace è un catalogo digitale che semplifica la ricerca, il testing, l’acquisto e l’implementazione di software compatibili con Amazon Web Services (AWS) in Italia dove diverse aziende di software presentano i propri prodotti e offerte.

I prodotti Salesforce disponibili all’interno di AWS Marketplace includono Data Cloud, Service Cloud, Sales Cloud, Industry Clouds, Tableau, MuleSoft, Platform, Signature Success, Slack e Heroku.

Ciò rende ancora più facile per i clienti AWS sottoscrivere e gestire le offerte Salesforce. Essi avranno così una vista unica delle spese in ambito IT, potranno fruire di processi di approvvigionamento semplificati e di opzioni flessibili come le trattative private e la fatturazione consolidata tramite AWS. Insomma, un modo semplice per sfruttare i budget pre-approvati e aumentare le prestazioni aziendali.

“In un’economia dove il digitale ormai rappresenta ben più di un valore aggiunto, la velocità e l’efficienza sono elementi chiave per raggiungere il successo”, ha dichiarato Vanessa Fortarezza, Country Leader di Salesforce Italia. “La partnership con AWS vuole proprio andare in tale direzione, al fine di consentire alle aziende italiane di raggiungere il successo più rapidamente cogliendo nuove opportunità di innovazione e sperimentazione, soprattutto in ambito di gestione dati e Intelligenza Artificiale”.

Dal 2016, AWS e Salesforce hanno consolidato una partnership strategica globale e garantiscono profonde integrazioni di prodotto nei settori dei dati e dell’AI che offrono ai clienti la possibilità di gestire i propri dati in modo sicuro e senza interruzioni su entrambe le piattaforme. Inoltre, consentono di incorporare in modo sicuro e responsabile le più recenti tecnologie di AI generativa nelle applicazioni e nei flussi di lavoro.

I clienti italiani che già utilizzano Salesforce e AWS possono ora acquistare i prodotti Salesforce comodamente su AWS Marketplace.

Per maggiori informazioni sulla partnership, cliccare a è possibile consultare il sito di Salesforce.