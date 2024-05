OpenAI sfida Google: in arrivo lunedì 13 il motore di ricerca basato su AI?

Secondo quanto riportato da Reuters, OpenAI prevede di annunciare lunedì il suo nuovo motore di ricerca alimentato da intelligenza artificiale: questa mossa segna un importante passo avanti nella competizione con Google, il dominatore assoluto della ricerca online.

La data dell’annuncio, sebbene possa subire variazioni, non era stata precedentemente divulgata. Secondo quanto riportato da Bloomberg e The Information, Microsoft, che supporta OpenAI, sta lavorando a un prodotto di ricerca per competere con Google di Alphabet e con Perplexity, una startup di ricerca AI ben finanziata.

L’annuncio potrebbe essere programmato un giorno prima dell’inizio della conferenza annuale I/O di Google di martedì, dove si prevede che il colosso tecnologico svelerà una serie di prodotti legati all’IA.

Il prodotto di ricerca di OpenAI è un’estensione del suo prodotto di punta ChatGPT e consente a ChatGPT di attingere direttamente informazioni dal Web includendo citazioni, come riportato da Bloomberg. ChatGPT è il chatbot di OpenAI che utilizza i modelli di IA all’avanguardia dell’azienda per generare risposte simili a quelle umane ai prompt di testo.

Gli analisti hanno a lungo considerato ChatGPT un’alternativa per la raccolta di informazioni online, anche se ha avuto difficoltà nel fornire informazioni accurate e in tempo reale dal Web. Precedentemente, OpenAI aveva integrato ChatGPT con Bing di Microsoft per gli abbonati a pagamento. Nel frattempo, Google ha annunciato funzionalità di IA generativa per il proprio motore di ricerca omonimo.

Una nuova era nella ricerca online è prossima ad apparire? Ad oggi è difficile fare previsioni. Certamente si tratta di uno dei più ricchi mercati nel settore ICT, ed è ovvio che OpenAI, con il supporto di Microsoft (e di Bing), punti a conquistarne una fetta.

Non rimane che attendere poche