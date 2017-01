CES 2017: cosa aspettarsi

5 Mobile

L’appuntamento per chi guarda al mercato mobile non è il CES ma il Mobile World Congress di Barcellona. Tuttavia qualche novità è attesa anche qui, sia per il desiderio di non lasciare solo all’Europa il palcoscenico su questo mercato, sia per confermare alcune tendenze tecnologiche.

Come è facile immaginare, il 5G sarà tema caldo, con i big player del mondo delle TLC pronti con le loro dimostrazioni in campo, qualche novità si attende sul fronte delle piattaforme, con Android Wear 2.0 pronto alla partenza, qualche visione si attende dai nuovi protagonisti, Huawei in primis, con un keynote atteso per il 5 gennaio nel quale già si anticipa una strategia mobile giocata su intelligenza artificiale, realtà virtuale e tecnologie connesse.