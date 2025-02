Ecco Amazon Alexa+: arriva l’assistente AI di nuova generazione

Amazon ha annunciato oggi Alexa+, l’assistente AI di nuova generazione, progettato per integrarsi perfettamente nella vita degli utenti e semplificare le loro attività quotidiane.

Grazie ad un’architettura innovativa che combina LLM avanzati, capacità agentiche, servizi e dispositivi su larga scala, Alexa inaugura una nuova era, ridefinendo l’interazione con gli assistenti digitali, sottolinea Amazon.

Alexa+ sarà disponibile inizialmente in inglese per i clienti negli Stati Uniti, e verrà distribuita in tutti i Paesi dove Alexa è già presente. Amazon ha reso noto che ha già team in tutto il mondo – da scienziati a ingegneri – che stanno lavorando alla localizzazione di questa esperienza.

Ecco le novità principali:

Alexa+ è più colloquiale, intelligente, personalizzata ed efficiente . È proattiva, ha una personalità e, più si interagisce, migliore diventa l’esperienza.

Interagire con Alexa+ è più fluido e naturale, eliminando la necessità di formulare la frase perfettamente per ottenere la risposta giusta.

, eliminando la necessità di formulare la frase perfettamente per ottenere la risposta giusta. Alexa+ si integra perfettamente con decine di migliaia di servizi e dispositivi che fanno parte della vita quotidiana degli utenti. Negli Stati Uniti, supporta piattaforme come GrubHub, OpenTable, Ticketmaster, Yelp, Thumbtack, Vagaro, Fodor’s, TripAdvisor, Amazon, Whole Foods Market, Uber, Spotify, Apple Music, Pandora, Netflix, Disney+, Hulu, Max e dispositivi per la smart home di marchi come Philips Hue, Roborock, Lutron e molti altri.

Alexa+ sfrutta dispositivi, contesto e conoscenze per offrire un'esperienza smart home intuitiva, proattiva e semplice. È possibile controllare più dispositivi intelligenti con un'unica richiesta e creare Routine Alexa usando la voce, senza bisogno di comandi espliciti per far sì che Alexa+ deduca le esigenze dell'utente. Ad esempio, se si ha freddo regolerà automaticamente la temperatura del termostato smart, oppure abbasserà le luci quando l'utente dirà che l'ambiente è troppo luminoso.

. È possibile controllare più dispositivi intelligenti con un’unica richiesta , senza bisogno di comandi espliciti per far sì che Alexa+ deduca le esigenze dell’utente. Ad esempio, se si ha freddo regolerà automaticamente la temperatura del termostato smart, oppure abbasserà le luci quando l’utente dirà che l’ambiente è troppo luminoso. Alexa+ migliora anche molte delle funzionalità già apprezzate dagli utenti. Si può ascoltare musica con Amazon Music, Spotify e altri servizi, ma ora anche intrattenere conversazioni approfondite sui propri artisti preferiti e le loro discografie. Allo stesso modo, è possibile guardare i propri film e programmi TV preferiti e porre domande su personaggi, episodi, colonne sonore o persino saltare direttamente a una scena specifica.

Dal punto di vista di Amazon, Alexa+ rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia degli assistenti AI, con ancora più funzionalità, servizi e hardware previsti per il futuro.

Alla base dell’architettura all’avanguardia di Alexa ci sono potenti modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) disponibili su Amazon Bedrock, ma questo è solo l’inizio, afferma l’azienda. Alexa+ è progettata per agire ed è in grado di orchestrare decine di migliaia di servizi e dispositivi, cosa che, per quanto ne sa il team di sviluppo, non è mai stata fatta su questa scala. Per raggiungere questo obiettivo, il team creato un concetto chiamato “esperti”, “experts”: gruppi di sistemi, funzionalità, API e istruzioni che eseguono tipi specifici di compiti per i clienti.

È grazie a questi esperti che Alexa+ è in grado di controllare la smart home con i prodotti di Philips Hue, Roborock e altri; di prenotare o fissare appuntamenti con OpenTable e Vagaro; di esplorare le discografie e riprodurre musica da provider quali Amazon Music, Spotify, Apple Music e iHeartRadio; di ordinare generi alimentari da Amazon Fresh e Whole Foods Market o da Grubhub e Uber Eats; di ricordare quando i biglietti sono in vendita su Ticketmaster e di utilizzare Ring per avvisare se qualcuno si sta avvicinando alla casa.

Alexa+ introduce anche le funzionalità agenziali, che consentiranno ad Alexa di navigare in Internet in modo autonomo per completare attività per conto dell’utente, dietro le quinte. La nuova Alexa è anche altamente personalizzata e offre la possibilità di personalizzarla ulteriormente. Sa cosa abbiamo comprato, cosa abbiamo ascoltato, i video che abbiamo guardato, l’indirizzo a cui spediamo le cose e come preferiamo pagare, ma si può anche chiederle di ricordare cose che renderanno l’esperienza più utile. Cose come ricette di famiglia, date importanti, fatti, preferenze alimentari e altro ancora, e lei può applicare queste conoscenze per intraprendere azioni utili

La nuova Alexa – spiega Amazon – è come avere un assistente a disposizione in qualsiasi momento: è presente quando l’utente ne ha bisogno e scompare quando non ne ha bisogno. Alexa+ è anche proattiva quando è importante, ad esempio suggerisce di iniziare prima il viaggio quando c’è molto traffico o dice che un regalo che si voleva comprare è in saldo.

Alexa è già disponibile a casa, in ufficio e, sempre più spesso, in auto. I clienti potranno accedere ad Alexa+ anche attraverso una nuova app mobile (disponibile su Apple App Store e Google Play Store) e una nuova esperienza basata su browser su Alexa.com. È possibile iniziare una conversazione con Alexa+ sul proprio dispositivo Echo, continuarla in viaggio con il telefono o in auto e riprenderla sul computer: Alexa+ ricorda il contesto e può continuare la conversazione su tutti gli endpoint.

Il team di Amazon ha integrato i più avanzati LLM con la vasta base di conoscenze di Alexa, creando un assistente AI significativamente più intelligente che non smette mai di imparare. Ma non si tratta solo di sapere molte cose, bensì di comprenderle a fondo e di riunirle in una risposta accurata e in tempo reale, e Alexa+ lo fa, sia che si sappia cosa si sta cercando (“Qual è il punto più basso di ogni oceano sulla terra?”) sia che si abbia solo una mezza idea o una domanda (“Qual è la canzone che Bradley Cooper canta all’inizio di quel film di musica country?”).

È inoltre possibile arricchire le sue conoscenze condividendo documenti, e-mail, foto e messaggi – tramite un browser desktop, l’app mobile o anche via e-mail – affinché Alexa li ricordi, li riassuma o agisca. Ad esempio, si può inviare una foto di un evento musicale dal vivo e chiedere ad Alexa di aggiungere i dettagli al calendario; caricare materiale di studio e chiedere ad Alexa di trasformarlo in un quiz.

Amazon sottolinea inoltre di aver sviluppato Alexa+ nello stesso modo in cui sviluppa qualsiasi suo prodotto: prefissandosi di creare qualcosa che possa piacere ai clienti, progettandolo allo stesso tempo per proteggere la loro privacy e la loro sicurezza e per fornire loro la trasparenza e il controllo che si aspettano. Ad esempio, il team ha centralizzato informazioni importanti come le interazioni con Alexa+ e le varie impostazioni nella dashboard Alexa Privacy. Costruito sull’infrastruttura sicura di AWS, Alexa+ offre una protezione della privacy e della sicurezza di livello mondiale alle interazioni quotidiane dei clienti, assicura Amazon.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell’approfondimento di Amazon su come l’azienda ha riprogettato Alexa con l’AI generativa.