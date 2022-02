Vodafone ha rifiutato l’offerta di acquisto da parte di Iliad

Non si è fatta attendere a lungo la risposta di Vodafone Group alla proposta di acquisto da parte di Iliad di Vodafone Italia.

In un breve ma netto comunicato, il gruppo anglosassone ha quindi confermato di aver ricevuto una manifestazione di interesse, definita «altamente preliminare e non vincolante» da parte della società francese e dal fondo Apax Partners, finalizzata all’acquisto del 100% di Vodafone Italia.

La nota sinteticamente afferma che l’offerta di Iliad «non è nel miglior interesse degli azionisti di Vodafone Group». Il Consiglio di amministrazione rimane concentrato nella creazione di valore per gli azionisti, mediante la costante ottimizzazione del portfolio e le strategie di crescita organica a medio termine. Una porta aperta (o solo socchiusa) si può leggere nella parte conclusiva del comunicato, in cui Vodafone Group afferma di «continuare a perseguire, con pragmatismi, le opportunità di consolidamento che aumentino il valore

La risposta di Iliad

A stretto giro, anche Iliad ha inviato un comunicato. La società afferma di prendere atto del rifiuto dell’offerta da 11,25 miliardi di dollari. La nota rivendica il carattere altamente premiante dell’offerta, peraltro interamente cash, e che avrebbe anche goduto del supporto finanziario per sviluppare ulteriormente le strategie. Secondo Iliad, inoltre, l’offerta risponde alla volontà del management di Vodafone di consolidamento del mercato italiano. In ultima istanza, e contrariamente a quanto affermato dal comunicato di Vodafone, nel miglior interesse degli azionisti di quest’ultima.

Iliad, conclude il comunicato, proseguirà nella propria strategia procedendo in autononomia. Un percorso che in 3 anni e mezzo (rivendica la nota) ha portato Iliad Italia ad avere 8,5 milioni di utenti mobili nel nostro paese e al recente lancio dell’offerta in fibra ottica

Consolidamento mercato telco, il parere degli analisti

Secondo Emma Mohr-McClune, Service Director Technology di GlobalData, «possiamo notare come questa offerta sia il primo tassello di quella che sta chiaramente per diventare una stagione di offerte vivace e potenzialmente non convenzionale per gli asset europei di Vodafone nel Regno Unito, in Italia, Portogallo e Spagna».

Secondo l’analista, era chiaro che l’offerta di Iliad per il 100% di Vodafone Italia non sarebbe stata vista favorevolmente. Emma Mohr-McClune dubita che Vodafone sia aperta a perdere il 100% di qualsiasi delle sue attività europee. Il gruppo anglosassone è più probabilmente alla ricerca di una joint venture o di un modello di fusione più equilibrato, come quello che la società opera attualmente nei Paesi Bassi, per mantenere una partecipazione in questi mercati, massimizzando al contempo i risparmi e le efficienze operative.