Mercato telco, Iliad in trattativa per acquistare Vodafone Italia

Nuova indiscrezione-bomba investe il settore telco: secondo quanto riportato da Bloomberg, Iliad avrebbe presentato un’offerta per rilevare Vodafone Italia.

Da diverse settimane si rincorrono rumors di rapporti fra le due società. Durante la presentazione dell’offerta in fibra ottica, lo stesso AD di Iliad Benedetto Levi aveva tuttavia smentito le notizie apparse. Le sue parole, interpretate alla luce delle recenti novità, possono tuttavia essere lette in altro modo.

Levi, infatti, aveva dichiarato che «Iliad non stava cercando alcuna partnership nè tantomeno affiliazione». Se la notizia rilanciata da Bloomberg fosse confermata, sarebbe facile affermare che Levi aveva assolutamente ragione. Nessuna affiliazione, semmai acquisizione ed espansione. La forza e l’orgoglio con cui il CEO di Iliad si era espresso sul palco, dunque, non era forse solo legata all’importante lancio della offerta su rete fissa.

Certo, è ancora troppo presto per esprimere giudizi. Anzi, è giusto ricordare che Nè Vodafone Italia e neppure Iliad hanno commentato le indiscrezioni, al momento in cui scriviamo. Tuttavia, è altrettanto corretto dire che neppure abbiamo ricevuto smentite categoriche.

Se la trattativa andasse in porto, gli equilibri sul mercato nazionale cambierebbero in maniera importante. I nodi da sciogliere sarebbero sicuramente molti, a partire dalle offerte commerciali decisamente differenti e di non semplice amalgama. Tuttavia, siamo certi che la società francese non avrebbe difficoltà a mettere in campo la propria energia, mettendo (di nuovo) in campo una rivoluzione Iliad, questa volta includendo Vodafone.

Vi daremo prontamente conto dei prossimi sviluppi, che a questo punto è lecito attendersi.