Iliad entra nella rete fissa: lanciata l’offerta in fibra ottica

Davanti a una nutrita platea di giornalisti e addetti ai lavori, il Ceo di Iliad italia Benedetto Levi ha annunciato il lancio delle proposte Iliad su rete fissa in fibra ottica.

La rivoluzione di Iliad, dopo aver cambiato gli scenari della rete mobile, approda ora alla fibra. Quanto grande sarò l’impatto, è forse presto per dirlo. Tuttavia, la società francese ha dimostrato di saper essere sia ambiziosa che innovativa. Il modello di business applicato alla rete mobile ha cambiato di molto gli scenari. Puntando su ottimizzazione dei costi, pochissimi negozi e molti totem per attivazione SIM self, Iliad ha sparigliato le carte in un mercato di fatto ingessato. Saprò fare lo stesso anche nella rete fissa? Chi non ha dubi è, manco a dirlo, Benedetto Levi.

Iliad, il lancio della rete fissa presentato da Benedetto Levi

La sua determinazione sul palco è stata chiaramente percepibile, quasi fisica. Del resto, la cifra di Iliad è sempre stata questa. Forza comunicativa, inventiva e nessun timore reverenziale hanno permesso alla società di conquistare in breve tempo la fiducia di milioni di italiani. Il 29 maggio 2018, ricorda Levi, Iliad è sbarcata in Italia fra molta diffidenza, ma le cose sono andate più che bene per la telco. I numeri snocciolati dal Ceo sono del resto indiscutibili. 8,5 milioni sono gli utenti Iliad:1 italiano su 7, e secondo un’analisi Ipsos di gennaio 2022 il 97% dei clienti si dichiara soddisfatto dei servizi offerti.

Per testimoniare l’impatto prodotto in Italia, Levi ha ricordato che i giga medi offerti su rete mobile dall’arrivo di Iliad sono aumentati di 7 volte.

Il Ceo ha affermato di aver ricevuto innumerevoli richieste da parte dei clienti in merito al lancio di offerte su rete fissa. Questo ha influito sulla scelta di Iliad di anticipare l’ingresso sul mercato della fibra ottica. Levi ha molto insistito su un punto forte di Iliad: la trasparenza tariffaria. Puntando ii dito sui costi nascosti e rimodulazioni continue dei competitor, la telco francese sostiene con orgoglio la propria differenza. Certezza dei costi, qualità del servizio offerto e assistenza clienti al top sono i tratti distintivi di Iliad, secondo Benedetto Levi.

Iliad Box, il router proprietario per le connessioni a 5 Gbit

Mostrato in anteprima con orgoglio da Levi, il router Iliad Bpx è interamente progettato e prodotto da Iliad, che non ha quindi scelto prodotti sul mercato ma ha preso (ancora una volta) una strada personale. Sono 5 Gbit in download e 700 Mbit in upload la velocità offerta a oltre 6 milioni di numeri civici. Il router, in modo molto innovativo, è in grado di dividere la banda per ogni porta, con velocità crescenti e comprese fra 1 Gbit e 2,5 Gbit. L’estetica è molto curata, e Levi ha affermato che è possibile appendere Ilad Box. Un QR Code sulla parte frontale agevola la connessione alla rete Wi-Fi senza usare password. La App Iliad Box Connect permette di gestire le opzioni più frequenti, come creare una rete Wi-Fi ospiti da condividere con persone in visita, senza per questo farli accedere alla rete privata. Si potranno creare profili per ogni membro della famiglia. Ad esempio, per un bambino è possibile spegnere la connessione in determinate fasce orarie.