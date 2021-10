Vmware definisce il percorso per l’edge computing

Al Vmworld 2021 Vmware ha mostrato come sia possibile aiutare i clienti a dare un senso a un ambiente multicloud complesso e ha svelato come aiuterà i clienti a superare il passaggio all’edge.

L’azienda, inoltre, ha introdotto Vmware Edge, un portafoglio di soluzioni che consentirà alle organizzazioni di eseguire, gestire e proteggere app edge-native su più cloud, ovunque.

Definizione dell’edge

Vmware definisce l’edge come infrastruttura digitale distribuita per l’esecuzione di carichi di lavoro tra diverse location, posizionati vicino a utenti e dispositivi che producono e consumano dati. La collocazione di un carico di lavoro all’edge è fondamentale per soddisfare i requisiti delle app edge-native.

Un carico di lavoro edge-native posizionato in qualsiasi punto tra il cloud e la sede remota del cliente e fornito in modalità ad a service è chiamato near edge.

Un carico di lavoro edge-native collocato in una posizione remota del cliente nelle immediate vicinanze degli endpoint viene chiamato far edge.

Le app cloud-native richiedono un edge multcloud, che unisca servizi underlay in esecuzione su una rete di service provider (ad es. connettività privata, edge computing multi-access) a servizi overlay forniti on top (ad es. SASE). Il tutto orchestrato da un piano di gestione che fornisca una observability, configurazione, installazione, operation e gestione coerenti in tutte le edge location.

Vmware Edge

Vmware Edge riunisce soluzioni Vmware che consentono alle organizzazioni di eseguire, gestire e proteggere le app edge native su più cloud sia nelle posizioni near edge che far edge. Le soluzioni Vmware Edge includono:

Vmware Edge Compute Stack, presentato ìal Vworld 2021, è una macchina virtuale integrata e purpose-built e uno stack basato su container appositamente progettato per consentire alle organizzazioni di modernizzare e proteggere le app edge native nel far edge. Vmware Edge Compute Stack sarà disponibile nelle edizioni Standard, Advanced ed Enterprise. VMware ha anche in programma di sviluppare una versione light di Vmware Edge Compute Stack per fornire un edge estremamente sottile per app più leggere.

Vmware SASE combina le funzionalità SD-WAN con funzioni di sicurezza fornite dal cloud, tra cui sicurezza web cloud, accesso alla rete zero trust e firewall. Queste funzionalità saranno fornite in modalità as-a-service in entrambe le edge location, nera e far, da un network globale di points of presence (PoPs).

Vmware Telco Cloud Platform ha fornito soluzioni near edge ai più grandi provider di servizi di comunicazione al mondo a partire dal loro core 4G/5G fino alla rete di accesso radio (RAN). Aiutando i service providers a modernizzare il proprio underlay di rete, VMware consente loro di fornire servizi edge overlay ai propri clienti consumer e aziendali.

Costruire un ecosistema edge esteso

Vmware ha siglato partnership chiave in tutto l’ecosistema esteso dell’edge per fornire ai clienti soluzioni perfettamente integrate. Il suo ecosistema di partner comprende provider di public cloud, service provider, sviluppatori di app edge native, network service provider, system integrator, fornitori di apparecchiature di rete, produttori di hardware near-edge e produttori di hardware far-edge.

Vmware Edge Compute Stack sarà in grado di funzionare sui ThinkSystem SE350 Edge Server di Lenovo. La soluzione integrata, già annunciata da Lenovo, è ideale per i siti remoti che devono essere in grado di elaborare i dati più vicino a dove hanno origine e agli utenti, tra questi, per citare solo alcuni esempi, i negozi di vendita al dettaglio, i siti di produzione e le scuole.

Dal punto di vista della tecnologia operativa (OT), SmartHub.ai si focalizza sulla definizione di un edge IoT software-defined per aiutare le aziende a scoprire, integrare e gestire tutti gli asset IoT, dai dispositivi alle applicazioni. La sua piattaforma aiuta anche a integrare tutte le origini dati dall’edge per supportare decisioni e azioni basate su modelli edge-ML/AI. La piattaforma si integrerà con Vmware Edge per offrire una visione coerente e completa delle location near e far edge.

